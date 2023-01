Jak najłatwiej zdobyć tajne dokumenty wojskowe? Pokłócić się na forum War Thunder!

fot. U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Michael B. Keller

Służby wywiadowcze szukające tajnych dokumentów na temat uzbrojenia innych krajów nie potrzebują już szpiegów z licencją na zabijanie do wykonania zadania – wystarczy, że będą aktywnie działać na forum gry War Thunder. Po raz kolejny ktoś wykorzystał forum tej popularnej gry do umieszczenia zastrzeżonych informacji wojskowych. Dwa razy.

Pierwszy incydent miał miejsce na początku tego tygodnia podczas dyskusji o samolocie F-16 Fighting Falcon, jednosilnikowym wielozadaniowym samolocie myśliwskim opracowanym pierwotnie przez General Dynamics dla United States Air Force. Został on wprowadzony w 1978 roku, ale do dziś jest używany w aktywnej służbie w wielu siłach powietrznych na całym świecie, w tym także w Polsce (fot. poniżej).

fot. Łukasz Golowanow, Konflikty.pl

Strona Aerotime donosi, że podczas długiej dyskusji na temat F-16 użytkownik o pseudonimie "spacenavy90" napisał, że znalazł coś „interesującego” podczas zbierania informacji na temat pocisków AMRAAM do F-16. Udowodnił to, załączając dokument, który zawierał dane zastrzeżone.

Dokument wydaje się być instrukcją lotu F-16 lub jej częścią. Jego status niejawny wygasł, ale dystrybucja jest nadal ograniczona. Dokumenty zostały wkrótce usunięte, a deweloper Gaijin Entertainment ponownie przypomniał, że umieszczanie na forum poufnych wojskowych informacji jest niedozwolone.

Incydent nie odstraszył innych. Eurogamer podaje, że po zamieszczeniu dokumentów na temat F-16, wyciekło kilkanaście podręczników systemowych o amerykańskim myśliwcu uderzeniowym F-15E, którego nawet nie ma w grze (na zdjęciu głównym). Również w tym przypadku moderatorzy szybko usunęli post.

fot. Sgt. Gustavo Olgiati, U.S. Army - DefenseImagery.mil

To oczywiście nie pierwszy raz, gdy na forum War Thunder ujawniane są wojskowe dokumenty. Schemat czołgu Challenger 2 (fot. powyżej) wyciągnięty z Army Equipment Support Publication (AESP) został zamieszczony w 2021 roku. Kilka miesięcy później doszło do kolejnego wycieku dokumentów, tym razem dotyczących francuskiego czołgu Leclerc Main Battle Tank (fot. poniżej) i jego wariantów, co skłoniło firmę Gaijin Entertainment do ostrzeżenia użytkowników przed tą praktyką, gdyż zespół nie chciał „skończyć przykuty w ładowni zakamuflowanego statku towarowego CIA na wodach międzynarodowych”. Ostrzeżenie zostało zignorowane – tajne dokumenty dotyczące chińskich czołgów w zeszłym roku pojawiły się na forum.

fot. Rama (Wikipedia Commons)

Tajne dokumenty są zwykle zamieszczane w celu wygrania kłótni. Ale nawet te, które zostały odtajnione, podlegają jurysdykcji International Traffic in Arms Regulations (ITAR), która ogranicza ujawnianie informacji o amerykańskiej broni. Trzeba się dobrze zastanowić, czy udowodnienie swojej racji jest warte zatargu z amerykańską administracją. Zwłaszcza w czasie wojny w Ukrainie oraz biorąc pod uwagę fakt, że Gaijin Entertainment jest firmą założoną w Moskwie, choć obecnie siedzibę ma na Węgrzech.