Road House 2 i Road House: Dylan - powstaną dwie różne kontynuacje hitu. O co chodzi?

Doug Liman był reżyserem Road House, który stał się wielkim hitem Prime Video. Przed premierą doszło do konfliktu - Amazon obiecał mu premierę w kinach, ale w ostatniej chwili zdecydował się przesunąć film do streamingu. W ramach tego sporu ogłoszono drugą kontynuację Road House, więc Liman tworzy Road House: Dylan obok zapowiedzianego przez Amazona Road House 2. Mamy więc rywalizujące projekty. Jak to w ogóle możliwe?

Road House 2 - rywalizujące kontynuacje

Według doniesień medialnych Doug Liman kupił scenariusz filmu Road House: Dylan od R. Lance’a Hilla, który napisał oryginał z lat 80. z Patrickiem Swayze w roli głównej. Oznacza to, że Road House: Dylan to bezpośrednia kontynuacja kultowego Wykidajło z lat 80., więc nie ma związku z hitem Amazona. Nie zmienia to jednak faktu, że dla studia filmowego taki projekt stanowi duży problem.

Jak to w ogóle możliwe, że te odrębne projekty mogą powstać? Hill walczy w sądzie o prawa do franczyzy Road House. Jego prawnik twierdzi, że scenarzysta napisał tekst filmu w 1986 roku, czyli trzy lata przed premierą pierwszej części. Na mocy amerykańskiego prawa autorskiego oznacza to, że powinien mieć pełne prawa do scenariusza od 11 listopada 2023 roku, czyli 35 lat po sprzedaniu go studiu United Artists. Czytamy, że autor może wówczas odzyskać prawa do tekstu - chyba że jego praca przy nim była na zlecenie, co prawnik Hilla dementuje. Twierdzi, że napisał go niezależnie i dopiero potem sprzedał gotowy scenariusz. Tym samym oskarża Amazon MGM Studios o złamanie prawa i nielegalne stworzenie remake’u.

Batalia sądowa jeszcze potrwa, ale na mocy tych faktów Hill może stworzyć kontynuację własnej pracy, a Liman ją zrealizować. Na razie nie wiadomo, kto to sfinansuje. Eksperci są zaskoczeni przeoczeniem ze strony Amazona, który nie odkrył tego problemu, zanim powstał pierwszy film, i nie załatwił tej kwestii za kulisami.

Szczegóły fabuły Road House 2 oraz Road House: Dylan nie są znane.