Project Athia to nowa gra Square Enix. Scenarzysta Łotra 1 pracuje nad projektem

Project Athia to jedna z gier, które zaprezentowano podczas eventu poświęconego nadchodzącym produkcjom na PlayStation 5. Nowe dzieło Square Enix póki co jest jednak pełne tajemnic. Pokazano jedynie krótki i niezdradzający zbyt wiele teaser, a roboczy tytuł i brak choćby przybliżonej daty premiery sugerują, że na debiut tej produkcji będziemy musieli trochę poczekać. Twórcy zapewniają, że tytuł ten "wykorzysta pełną moc konsol" i "połączy najnowszą technologię ze sztuką".

Wiemy również, że nad projektem czuwa Gary Whitta, scenarzysta, który pracował nad filmami 1000 lat po Ziemi, Księga ocalenia oraz Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Poinformował on o tym na swoim Twitterze.

Really proud to reveal that I led a crack team of A-list writers from the worlds of film, tv, games, and fantasy literature who helped create this immense new universe for @SquareEnix. Can't wait for you to see and learn more. Stay tuned. #ProjectAthia https://t.co/tR1ObQEjGE

