Project: Mara - ta gra będzie wyglądać jak film

Źródło: Ninja Theory

Wdrożenie i upowszechnienie technologii ray tracingu miało odmienić oblicze współczesnych gier komputerowy, wynieść oświetlenie i cieniowanie obiektów na wyżyny fotorealizmu. I po części udało się to osiągnąć. Cyberpunk 2077 po zmierzchu czy w trakcie ulewy wygląda obłędnie na ultrawydajnych komputerach. Niestety, nadal jesteśmy świadomi, że to tylko gra. Szacie graficznej daleko do perfekcji w imitowaniu rzeczywistości.

Zespół Ninja Theory odpowiedzialny za Hellblade’a liczy na to, że jako pierwszy zaprojektuje grę nieodróżnialną od filmu. I wiele wskazuje na to, że może dopiąć swego, o czym najlepiej świadczy najnowszy materiał poświęcony postępom prac nad horrorem Project: Mara. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o nim pod koniec stycznia 2020 roku i już wówczas prezentował się fenomenalnie. A teraz dowiedzieliśmy się, w jaki sposób udało się uzyskać tak wysublimowany efekt fotorealizmu:

Choć sam materiał z gry nie jest zbyt obszerny, prezentuje się fenomenalnie. Cyfrowy apartament zaprezentowany w Project: Mara do złudzenia przypomina pomieszczenie, na którym go wzorowano. Aby zrekonstruować go w cyfrowej odsłonie twórcy nawiązali współpracę z firmą Clear Angle Studios wyspecjalizowaną w skanowaniu obiektów z wykorzystaniem systemów LiDAR. Tych samych, które znajdziemy m.in. na pokładach inteligentnych samochodów skanujących otoczenie na potrzeby technologii autonomicznej jazdy.

Warto zauważyć, że praca Ninja Theory nie ograniczyła się wyłącznie do zrekonstruowania pomieszczenia. Artyści współpracujący ze studiem opracowali zestaw narzędzi proceduralnych do generowania fotorealistycznych elementów graficznych. Dzięki nim można tworzyć nieskończone wariacje poszczególnych obiektów, a co za tym idzie – wierniej odwzorowywać świat rzeczywisty.

Niestety, prezentacja skupiła się wyłącznie na oprawie graficznej. Na razie nie wiemy nic na temat samego gameplay’u ani spodziewanej daty premiery Project: Mara. Twórcy zdradzili jedynie, że akcja będzie rozgrywać się w bardzo ograniczonej przestrzeni, co ma ułatwić zachowanie wysokiego poziomu oprawy graficznej.