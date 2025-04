To oni zagrają głównych bohaterów Street Fightera? Gwiazdy Wojownika i hitu Netflixa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje nowa adaptacja popularnej serii gier z bijatyką w roli głównej, czyli Street Fighter. Reżyserem jest Kitao Sakurai (The Passage). Pracował też nad The Eric Andre Show, za co otrzymał nominację do nagrody Emmy. Opublikowano też logo produkcji, ale poza tym niewiele o niej wiadomo.

Nowe światło na projekt rzuca portal Nexus Point News. Ich zdaniem do obsady filmu miał dołączyć Andrew Koji (Wojownik) oraz Noah Centineo (Zwerbowany).

Koji miałby zagrać głównego bohatera serii, czyli Ryu. To wojownik podróżujący po świecie i szukający godnych siebie przeciwników, aby w ten sposób doskonalić swój warsztat. Centineo z kolei ma się wcielić w Kena Mastersa, najlepszego przyjaciela Ryu, z którym trenował od młodości. W przeciwieństwie do starszego kolegi, Masters raczej trzyma się na uboczu i nie poszukuje glorii w walce. Mimo tego jest nadal świetnym wojownikiem.

Street Fighter - historia serii

Street Fighter to seria gier, którą zapoczątkowano jeszcze w 1987 roku. Na przestrzeni lat doczekała się ona licznych kontynuacji i spin-offów, a także wielu nowych bohaterów. Warto zaznaczyć, że już w przeszłości podejmowano próby tworzenia filmów na podstawie tej marki. W 1994 roku zadebiutowała produkcja z z Jeanem-Claude'em Van Damme'em w roli głównej, a w roku 2009 swoją premierę miał Street Fighter: Legenda Chun-Li . Filmy te nie okazały się jednak hitami.