Project: Mara. Obejrzyj zwiastun nowej gry studia Ninja Theory

Project: Mara to roboczy tytuł nowej gry od brytyjskiego studia Ninja Theory, autorów m.in. DmC: Devil May Cry, Heavenly Sword, Hellblade: Senua’s Sacrifice oraz Bleeding Edge. Do sieci trafił zwiastun ich nadchodzącej produkcji, który nie ujawnia zbyt wiele, ale wszystko wskazuje na to, że będzie to horror, którego fabuła skupi się na zaburzeniach umysłu, a gracze mogą oczekiwać realistycznych i przerażających scen.

Warto przypomnieć, że po podobną tematykę twórcy sięgnęli już w przypadku Hellblade: Senua's Sacrifice. Tym razem jednak, jak sugeruje zwiastun, Project: Mara przeniesie graczy we współczesne realia.

Na podstawie prawdziwych relacji z doświadczeń i dogłębnych badań naszym celem jest odtworzenie horrorów umysłu tak dokładnie i realistycznie, jak to możliwe - tłumaczy studio.

Zaprezentowana produkcja jest trzecią, nad która pracują obecnie deweloperzy z Ninja Theory. Oprócz Project: Mara, powstaje też 2017 roku, czyli Hellblade II: Senua's Saga oraz sieciowa gra akcji Bleeding Edge.