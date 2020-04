Project xCloud trafi do europejskich testów

Microsoft poinformował za pośrednictwem xboksowego bloga o swoich planach dotyczących dalszych testów platformy chmurowej Project xCloud. Dotychczas dostęp do usługi zapewniono wyłącznie mieszkańcom Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, ale wkrótce Project xCloud trafi także na szeroki rynek europejski. Korporacja planuje uruchomić testy platformy w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji oraz we Włoszech.

Na razie firma nie zdradziła, kiedy mieszkańcy wspomnianych krajów będą mogli rozpocząć testowanie usługi. Według wyjaśnień korporacji prace nad jej wdrożeniem na rynku europejskim opóźnia epidemia koronawirusa. Microsoft zauważył, że rozpoczęcie testów w momencie zwiększonego obciążenia infrastruktury sieciowej nie byłoby najlepszym pomysłem.

Z tego powodu nie mamy co liczyć na rychły debiut konkurenta dla takich usług jak Google Stadia czy GeForce NOW. Musi minąć jeszcze kilka tygodni, zanim korporacja będzie gotowa do uruchomienia streamingu gier dla europejskich graczy. Aby jednak zachęcić ich do korzystania z platformy w przyszłości, otwarto zapisy do betatestów za pośrednictwem witryny Xboxa. Zarejestrowani użytkownicy otrzymają powiadomienie, kiedy europejska edycja Project xCloud wejdzie w fazę wdrożeniową.

Dla osób partycypujących w projekcie Microsoft przystosował kilkadziesiąt gier dostępnych w ramach streamingu, w tym takie hity jak Forza Horizon 4, Tekken 7 czy Halo 5: Guardians.