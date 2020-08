Przedwieczni umarli, teraz wracają. Szykuje się reboot komiksowych Eternals

Przeszło 2 lata temu Marvel zszokował fanów - komiksowi Przedwieczni zostali zabici przez złoczyńców znanych jako Horda, tak potężnych, że strach przed nimi okazywali nawet Celestianie. Skoro już jednak miłośnicy Domu Pomysłów szykują się na film The Eternals, ich wersja ze świata powieści graficznych także powinna dać o sobie znać. Wiemy już więc, że serię o Przedwiecznych czeka reboot.

Pierwsza odsłona nowej opowieści trafi na rynek w listopadzie. Jej scenarzystą będzie Kieron Gillen, natomiast rysownikiem Esad Ribic. Pierwszy z nich tak komentuje przedsięwzięcie:

Wcześniej powiedziałem, że jeśli miałbym znów zrobić coś dla Marvela, musiałoby to być coś, z czym nie miałem do czynienia do tej pory. I to jest właśnie to. Razem z moim ulubionym artystą wchodzimy w epicki świat, biorąc jeden z tych niesłychanych pomysłówi zamieniając go w coś nowego. (...) Skala jest tak olbrzymia, że gdy spojrzycie na choć stronę naszego komiksu, to - mam nadzieję - ta wyda wam się wypukła. Znajdziecie tu wszystko: sceny walk, horror, osobiste dramaty, emocje i wybuchy.