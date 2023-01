Przybywa gier na premierę PlayStation VR2!

fot. PlayStation

Nadchodzące PlayStation VR2 firmy Sony jest na dobrej drodze, by w pierwszym roku obecności na rynku mieć w ofercie przyzwoitą liczbę tytułów. Oprócz gier już zapowiedzianych na gogle VR drugiej generacji, Sony ujawniło dodatkowe 13 tytułów, w tym kilka, które będą dostępne w pierwszym miesiącu okna startowego urządzenia.

Hitowo zapowiadają się tytuły z popularnych marek, takich jak No Man's Sky, Resident Evil Village i Horizon Call of the Mountain. W dniu premiery pojawi się również darmowa aktualizacja PS VR2 do Gran Turismo 7.

fot. PlayStation.Blog

Polyphony Digital zapowiada, że GT7 w pełni wykorzysta funkcje next-genowe zestawu VR, w tym śledzenie ruchu gałek ocznych i foveated rendering, czyli zmniejszenie liczby polygonów w obiektach na granicy pola widzenia. Wyścigi dla dwóch graczy na podzielonym ekranie nie będą obsługiwały VR, ale wszystkie inne tryby wyścigów, w tym rywalizacja online, mają być dostępne.

fot. PlayStation.Blog

NFL Pro Era jest natomiast pierwszą w pełni licencjonowaną grą VR na licencji NFL i NFLPA. Gracze będą musieli sprawdzić, czy mają to, czego potrzeba, aby poprowadzić swoją ulubioną drużynę do Super Bowl - lub zdecydować się na coś bardziej relaksującego, jak gra w piłkę z przyjaciółmi na rozpoznawalnym stadionie.

Kayak VR: Mirage również trafi na PS VR2. Ten symulator, którego premiera miała miejsce latem ubiegłego roku, zachwyca przede wszystkim oprawą wizualną. Można pływać obok delfinów na Kostaryce, przemierzać lodowe jaskinie na Antarktydzie lub chłonąć promienie w kanionach Australii - wszystko w fotorealistycznej grafice i z bogatą oprawą dźwiękową, która pomaga połączyć w całość to ciekawe doświadczenie obcowania z dziką przyrodą w VR.

fot. PlayStation.Blog

PlayStation VR2 firmy Sony pojawi się na rynku 22 lutego w cenie 599,99 € i będzie zawierać gogle VR, parę kontrolerów Sense oraz słuchawki stereo. Pełny skład gier przewidzianych w oknie startowym jest następujący:

After the Fall (Vertigo Games)

Altair Breaker (Thirdverse)

Before Your Eyes (Skybound Interactive, okno startowe)

Cities VR (Fast Travel Games)

Cosmonious High (Owlchemy)

Creed: Rise to Glory – Championship Edition (Survios, okno startowe)

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, okno startowe)

Demeo (Resolution Games)

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games)

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.)

Gran Turismo 7 (poprzez darmowy update do GT7 na PS5)

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla)

Job Simulator (Owlchemy)

Jurassic World Aftermath (Coatsink)

Kayak VR: Mirage (Better Than Life)

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.)

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds)

The Light Brigade (Funktronic Labs, zawiera wersja na PS VR i PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc)

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., darmowy upgrade do PS VR2)

No Man's Sky (Hello Games, okno startowe)

Pavlov VR (Vankrupt)

Pistol Whip (Cloudhead, darmowy upgrade)

Puzzling Places (Realities.io, darmowy upgrade)

Resident Evil Village (Capcom, poprzez darmowy update do RE Village na PS5)

Rez Infinite (Enhance)

Song in the Smoke (17 Bit)

STAR WARS: Tales from the Galaxy's Edge (ILMxLab)

Synth Riders (Kluge Interactive, darmowy upgrade)

The Tale of Onogoro (Amata K.K)

Tentacular (Devolver)

Tetris Effect: Connected (Enhance)

Thumper (Drool LLC)

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, okno startowe)

Vacation Simulator (Owlchemy)

What the Bat (Triband)

Zenith: The Last City (Ramen VR, darmowy upgrade)