Forspoken sprawdzicie przed premierą. Demo pojawiło się w PlayStation Store

fot. Square Enix

Forspoken to zupełnie nowa marka, a więc zarazem i wielka niewiadoma dla graczy. Jeśli dotychczasowe zwiastuny i materiały z rozgrywki nie do końca Was przekonały, to być może zrobić to wersja demonstracyjna, która została ogłoszona i udostępniona w trakcie The Game Awards 2022.

Demo dostępne jest wyłącznie na PlayStation 5 i pozwala zapoznać się z fragmentem nadchodzącej produkcji. Gracze mogą poznać wycinek całej historii, a także zaznajomić się z efektowną walką przy pomocy czarów oraz nie mniej spektakularnym systemem poruszania się po fantastycznym świecie o nazwie Athia.

Poniżej możecie zapoznać się z nowym zwiastunem, który promuje właśnie wersję demonstracyjną.

Premiera Forspoken, po kilku przesunięciach, ustalona została na 24 stycznia 2023 roku. Gra zmierza na konsole PlayStation 5 oraz PC (będzie dostępna w cyfrowych sklepach Steam, Microsoft Store oraz Epic Games Store).