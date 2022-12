PlayStation Plus - mocny początek roku w wykonaniu Sony. Star Wars Jedi: Upadły zakon i inne gry w ofercie

fot. EA

Sony oficjalnie potwierdziło niedawne plotki i ujawniło listę gier, które trafią do PlayStation Plus Essentials w styczniu 2023 roku. Abonenci otrzymają dostęp do trzech zróżnicowanych produkcji na konsole PlayStation 4 i PS5. Wśród nich znajdzie się między innymi Star Wars Jedi: Upadły zakon z 2019 roku. Dla osób, które nie miały okazji zagrać w ten tytuł będzie to znakomita okazja do nadrobienia zaległości przed nadchodzącym sequelem z podtytułem Ocalały, który zadebiutuje w marcu.

Oprócz Upadłego zakonu, abonenci dostaną również Fallout 76, czyli sieciową odsłonę postapokaliptycznej serii, która obecnie radzi sobie zdecydowanie lepiej niż w okolicach premiery. Listę styczniowych gier domyka Axiom Verge 2, czyli dobrze oceniana metroidvania w stylu retro. Wszystkie trzy produkcje będzie można dodać do swojego konta od 3 stycznia 2023 roku. Pamiętajcie, że do tego dnia macie czas na skorzystanie z grudniowej oferty, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście.