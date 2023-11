Przychody Nvidii poszybowały w górę, a majątek Jensena Huanga osiągnął 44 miliardy dolarów

fot. zrzut ekranu YouTube

To niewątpliwie dobra wiadomość dla prezesa Jensena Huanga, który jest obecnie 27. najbogatszą osobą na świecie dzięki 44 miliardom dolarów związanym z ceną akcji Nvidii. Wciąż jednak utrzymują się obawy o nowe ograniczenia eksportu do Chin.

Nvidia ogłosiła przychody w wysokości 18,12 mld dolarów w trzecim kwartale roku obrotowego, przewyższając oczekiwania Wall Street wynoszące 16,18 mld dolarów. Oznacza to wzrost o 206% w porównaniu do 5,9 mld dolarów przychodu uzyskanych w tym samym kwartale ubiegłego roku. Jest to również 34% skok w stosunku do 13,5 mld dolarów w drugim kwartale.

Dochód netto był szczególnie imponujący: 9,24 miliarda dolarów w trzecim kwartale 2023 w porównaniu do 680 milionów dolarów w trzecim kwartale 2022 roku oznacza niebotyczny wzrost aż o 1259%.

Dział centrów danych Nvidii, który obejmuje lukratywne produkty AI, odnotował rekordowe przychody w wysokości 14,51 mld dolarów, co stanowi wzrost o 41% w porównaniu z poprzednim kwartałem i 279% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Nvidia podała, że połowa przychodów tego segmentu pochodziła od dostawców infrastruktury chmurowej, podczas gdy druga połowa pochodziła od dużych firm i konsumenckich podmiotów internetowych.

fot. NVIDIA

Segment gamingowy Nvidii również znacznie wzrósł od ubiegłego roku, wzrastając o 81% do 2,86 mld dolarów i 15% w porównaniu z poprzednim kwartałem. W międzyczasie przychody z profesjonalnej wizualizacji wzrosły o 108% rok do roku do 416 mln dolarów, podczas gdy przychody z branży motoryzacyjnej odnotowały bardziej normalny wzrost o 4% rok do roku i wyniosły 261 mln dolarów. Różnice we wzroście i przychodach po raz kolejny ilustrują, dlaczego Nvidia jest obecnie uważana za firmę zajmującą się sztuczną inteligencją, a nie gamingiem.

Na horyzoncie Nvidii pojawia się ciemna chmura w postaci amerykańskiej kontroli eksportu produktów AI do Chin. Administracja Bidena zaostrzyła ograniczenia pod koniec października, dodając A800, H800 i RTX 4090 do listy (zasadniczo) produktów objętych zakazem eksportu do Państwa Środka.

fot. Nvidia

Biorąc pod uwagę, że około 25% przychodów Nvidii z centrów danych pochodzi z Chin, CFO Colette Kress powiedziała:

Spodziewamy się, że nasza sprzedaż do tych miejsc znacznie spadnie w czwartym kwartale roku podatkowego 2024, choć uważamy, że spadek ten zostanie z nadwyżką zrekompensowany silnym wzrostem w innych regionach.

Sprzedaż Nvidii w Chinach wzrosła z 1,15 mld dolarów w drugim kwartale 2022 do 4,08 mld dolarów w drugim kwartale 2023.

Akcje Nvidii wzrosły w tym roku o około 240%, głównie dzięki ekscytacji związanej ze sztuczną inteligencją – mimo że większość branży technologicznej uważa, że jest ona nieco przesadzona. Rosnąca cena z pewnością pomogła wzbogaci się prezesowi Huangowi. Jego majątek netto rósł przez lata, aby gwałtownie wzrosnąć w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wywindować go na listę 30 najbogatszych ludzi na świecie z fortuną sięgającą 44 miliardów dolarów.