Laptopy z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX – powrót do nauki wspierany Sztuczną Inteligencją

Niezależnie od tego, czy rozpoczynają naukę w liceum, czy szykują się na pierwszy (lub kolejny) rok studiów, wybór laptopa ma ogromne znaczenie zarówno ze względu na edukację, jak i rozrywkę, bo od zawsze wiadomo, że komputer kupuje się wprawdzie do nauki, ale także do grania. Oto przewodnik stworzony z myślą o tych, którzy szukają laptopa niekoniecznie ze względu na parametry techniczne, a raczej możliwości, jakie oferuje.

Laptop to podstawa

Obecnie laptopy coraz częściej są tym jedynym komputerem, który musi umożliwić doskonalenie się w wybranej dziedzinach nauki czy sztuki, pozwalając jednocześnie na pielęgnowanie pasji do gier. Moc dobrze dobranego laptopa można wykorzystać do napędzania swojej kreatywności i pokonywania wyzwań naukowych oraz niezbędnej dozy rozrywki. Taki laptop może stać się wiernym towarzyszem na każdym etapie edukacji.

Rok szkolny zaczyna się już w poniedziałek 4 września, studenci na rozpoczęcie roku akademickiego poczekają jeszcze miesiąc – do 2 października. Dla jednych i drugich NVIDIA ma laptopy, które pogodzą naukę z rozrywką oferując unikalne i wyjątkowe rozwiązania dostępne w urządzeniach z dedykowanymi kartami graficznymi RTX. Szeroka gama modeli na każdą kieszeń jest dostępna w nieustannie zmieniającej się ofercie przygotowanej na powrót uczniów i studentów do nauki.

DLSS 3.5 wprowadza Ray Reconstruction

DLSS, czyli Deep Learning Super Sampling, to wprowadzony w lutym 2019 r. zestaw narzędzi napędzanych głębokim uczeniem maszynowym, czyli tzw. Sztuczną Inteligencją, w najnowszej wersji 3.5, która zostanie wprowadzona we już we wrześniu, DLSS otrzyma szereg istotnych ulepszeń poprawiających zarówno jakość obrazu, jak i wydajność. DLSS 3.5 obejmuje techniki: Super Resolution, Deep Learning Anti-Aliasing, Frame Generation, a do tych znanych z poprzednich wersji dojdzie teraz Ray Reconstruction.

To najnowsza funkcja podnosząca jakość obrazu opartego na ray tracingu we wszystkich układach GPU GeForce RTX, zastępując tradycyjne, ręcznie dostrajane denoisery (odszumiacze) sztuczną inteligencją wytrenowaną przez superkomputer NVIDIA. Poprawia to efekty świetlne, takie jak odbicia, globalne oświetlenie i cienie, tworząc bardziej wciągające i realistyczne wrażenia w grach.

We wszystkich układach GPU GeForce RTX oznacza także starsze modele serii RTX 20XX i 30XX, w tym przystępnie wyceniony na około 3000 zł model ASUS TUF Gaming F15 z kartą RTX 2050 czy ACER Nitro5 z RTX 3050 za około 3700 zł.

ASUS TUF Gaming F15

Odszumianie jest wykorzystywane w grafice komputerowej opartej na ray tracingu do uzupełniania brakujących pikseli w celu bardziej wydajnego komponowania końcowego obrazu. NVIDIA DLSS 3.5 jest szkolony na 5-krotnie większej liczbie danych treningowych niż DLSS 3, dzięki czemu może rozpoznawać różne efekty ray tracingu i podejmować mądrzejsze decyzje dotyczące wykorzystania danych czasowych i przestrzennych.

Jednak bardziej zaawansowane techniki, jak choćby Frame Generation, która znacząco zwiększa liczbę klatek na sekundę nawet w najbardziej wymagających grach, dostępne są już wyłącznie w najnowszych kartach GeForce RTX serii 40XX. Tu na przeciwległym biegunie od wymienionego modelu ASUS TUF Gaming F15 leżą potężne laptopy z kartą RTX 4080, które z powodzeniem mogą zastąpić komputery stacjonarne: MSI GP68HX i Gigabyte AORUS 17H kosztujące około 11 700 zł. Ale oczywiście pełen zestaw funkcji DLSS 3.5 można mieć także za mniejsze pieniądze, np. za ok. 4500 zł w modelu Gigabyte G5 z RTX 4060.

MSI GP68HX

DLSS 3.5 poprawia również jakość obrazu w aplikacjach do tworzenia 3D w czasie rzeczywistym i pozwala twórcom 3D zaprezentować obraz wyższej jakości bez poświęcania minut lub godzin na ostateczny rendering. Dodatkowo technika Ray Reconstruction zostanie włączona do nadchodzących wydań aplikacji D5 Render i Chaos Vantage oraz NVIDIA Omniverse, platformy programistycznej do łączenia i tworzenia narzędzi i aplikacji 3D.

Nadchodzące hity: Alan Wake 2 i Cyberpunk 2077: Widmo Wolności oraz Portal z RTX już tej jesieni będą korzystać z NVIDIA DLSS 3.5. A ze starszej wersji DLSS 3 będą korzystać m.in. Call of Duty: Modern Warfare III, PAYDAY 3 i Fortnite.

Wachlarz rozwiązań

NVIDIA oferuje niesamowicie dużo narzędzi przy zakupie laptopa z ich kartą graficzną. Dla graczy liczą się przede wszystkim sterowniki Game Ready, ale w edukacji i nauce ważniejsze są sterowniki NVIDIA Studio zoptymalizowane do pracy z mnóstwem programów o najróżniejszych zastosowaniach.

Laptopy z kartami GeForce RTX to idealne narzędzie na powrót do szkoły, przeznaczone do akceleracji funkcji 3D, wideo i AI, a zwłaszcza renderowania 3D, edycji wideo, projektowania oraz skomplikowanych obliczeń i uczenia maszynowego zwanego Sztuczną Inteligencją. Najpopularniejsze aplikacje zostały zoptymalizowane pod kątem szybszego działania na kartach RTX. Laptopy wyposażone są w żywe, wiernie odwzorowujące kolory wyświetlacze oraz niesamowicie szybką pamięć RAM i pamięć masową, aby przyspieszyć pracę kreatywną, naukową i techniczną.

Maszyny z kartami GeForce RTX są perfekcyjne dla uczniów i studentów dziedzin zwanych z angielska STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics – nauka, technologia, inżynieria, matematyka), a także myślących o tworzeniu gier. Sterowniki NVIDIA Studio przyspieszają pracę najpopularniejszych potężnych kombajnów do tworzenia gier, jak Unreal Engine i Unity, a także takich aplikacji, jak: Blender, Autodesk 3ds Max i Maya czy D5 Render i Davinci Resolve. A to dopiero początek wyliczanki – twórcy polubią się też ze wspomaganymi mocą RTX programami Adobe: After Effect, Premiere Pro, Photoshop i Illustrator oraz Corel Draw. Tu w zależności od potrzeb można wybierać z naprawdę szerokiej gamy maszyn z kartami RTX, ale w tym momencie najlepszy stosunek wydajności do ceny oferują modele z kartami 30XX, choć oczywiście można też sięgnąć po tegoroczne laptopy z GPU serii 40XX.

Narzędzia NVIDIA

Część z wymienionych programów może działać także w środowisku NVIDIA Omniverse, które najkrócej mówiąc pozwala na pracę zespołową podczas projektowania 3D. Omniverse płynnie łączy i usprawnia aplikacje 3D oraz kreatywne procesy robocze. Łączy zasoby, biblioteki i narzędzia, aby przyspieszyć tworzenie i zespołowe wdrażanie nowych pomysłów. Omniverse łączy między innym Blendera czy Unreal Engine i szereg aplikacji od Autodesk. Praca nad wspólnymi projektami 3D, czy to w modelowaniu, tworzeniu dema gry, czy projektowaniu staje się łatwiejsza dzięki Omniverse.

Oprócz Omniverse NVIDIA oferuje też inne narzędzia, z których możemy swobodnie korzystać, gdy mamy na pokładzie laptopa GPU GeForce RTX. Przydatnym dla uczniów i studentów jest NVIDIA Broadcast, która zmienia laptopa i nasz pokój w studio nagraniowe. Przyda się nie tylko podczas zajęć zdalnych, ale także może pomóc w rozwoju kariery streamera. Pozwala m.in. ustawiać wirtualne tła, jeżeli nie chcemy pokazywać wnętrza naszego domu, a dzięki mocy AI poprawia jakość transmitowanego dźwięku i obrazu oraz eliminuje odgłosy otoczenia. Dodatkowo potrafi stwarzać iluzję, że patrzymy w obiektyw kamery, gdy w rzeczywistości nasz wzrok skierowany jest gdzie indziej, bo na przykład właśnie coś sobie notujemy lub sprawdzamy w sieci. Fajna funkcja, która cały czas jest ulepszana.

Kolejnym szeroko wykorzystującym moc AI narzędziem jest NVIDIA Canvas, które doświadczonym artystom pozwala szybciej kreować nowe dzieła, a początkującym pomaga sprawnie i przyjemnie przenieść na wirtualne płótno pierwsze pomysły. Namaluj proste kształty i linie przy użyciu palety rzeczywistych materiałów, takich jak trawa czy chmury. Następnie obserwuj w czasie rzeczywistym, jak AI tworzy z nich tło obrazu. Nie podoba się? Zamień śnieg na trawę i obserwuj, jak cały obraz zmienia się z zimowej krainy czarów w tropikalny raj. Kreatywne możliwości są niemal nieograniczone, a Canvas z pewnością spodoba się uczniom liceów plastycznych i studentom kierunków artystycznych, a także tym, którzy po prostu czują potrzebę tworzenia.

W przypadku takich narzędzi NVIDIA, jak Broadcast czy Canvas nie ma w zasadzie żadnych ograniczeń – będą działały na niemal każdym laptopie z kartą RTX i tylko od budżetu zależy jakie urządzenie wybierzemy, choć minimum to karta RTX 2060. Oczywiście im mocniejszy laptop wybierzemy, tym rzeczy będą działy się szybciej. Z Omniverse jest nieco inaczej, bo tu moc laptop trzeba dobrać pod narzędzia z których będziemy korzystać. Tu rozsądnym wyborem będzie model z kartą co najmniej RTX 3060, jak choćby ASUS TUF A15 za ok. 5000 zł lub tegoroczny model z GPU RTX 4060 – Gigabyte G5.

ASUS TUF Gaming A15

Laptop laptopowi nierówny

Proponowane w tekście laptopy z kratami graficznymi RTX są oczywiście droższe od tych, które wyposażone są jedynie w chipsety graficzne zintegrowane z płytą główną. Dzięki temu jednak mogą pełnić więcej funkcji i sprawdzą się w każdym zadaniu edukacyjnym, naukowym i rozrywkowym. Naprawdę warto zapłacić nieco więcej niż męczyć się na powolnym laptopie z kartą graficzną nadającą się co najwyżej do oglądania Twitcha. Dodatkowo opisane darmowe narzędzia dostępne z kartami NVIDIA RTX, a także DLSS 3.5 oraz zoptymalizowane do pracy z najpopularniejszymi aplikacjami kreatywnymi i naukowymi sterowniki NVIDIA Studio oferują możliwości, jakich próżno szukać gdzie indziej.