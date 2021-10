Przycisk Canal+ trafi na piloty francuskich telewizorów

Źródło: Materiały prasowe

Jeśli ktoś w ciągu kilku ostatnich lat wymienił telewizor na model inteligentny, idea skrótów do aplikacji VoD prawdopodobnie nie jest mu obca. Netflix na dobre zadomowił się na naszych pilotach, odnośnik do tej platformy znajdziemy w sprzętach od wszystkich topowych producentów elektroniki. Nie jest to jednak jedyna firma, która w ten sposób próbuje przyciągnąć do siebie klientów – na pilotach znajdziemy także przyciski do takich platform jak Amazon Prime Video, Disney+ czy Rakuten TV.

Korporacja Canal+ postanowiła dołączyć do tego elitarnego grona dzięki współpracy nawiązanej z producentem telewizorów Hisense. Jako pierwsi z przycisku do aplikacji tego dostawcy skorzystają posiadacze odbiorników QLED A7GQ oraz E76GQ zakupionych na francuskim rynku. Dzięki przyciskowi Canal+ użytkownicy będą mogli błyskawicznie uruchomić serwis VoD bez konieczności wyszukiwania go w interfejsie aplikacji telewizyjnej. Przycisk będzie także pełnił rolę nośnika reklamowego. Korporacja liczy na to, że dzięki niemu uda się pozyskać nowych subskrybentów, którzy dotychczas nie interesowali się ofertą platformy.

Nie można wykluczyć, że do dopiero początek współpracy biznesowej pomiędzy Canal+ a Hisense. Jeśli pomysł przyjmie się, w kolejnych latach prawdopodobnie zaowocuje pojawieniem się wspomnianego przycisku także na sprzętach przeznaczonych na inne europejskie rynki.