Przyjaciele - czarnoskórzy aktorzy czytają jeden z odcinków serialu. Fani zachwyceni

Odbyło się wirtualne wydarzenie Zoom Where It Happens, podczas którego czarnoskóra obsada przeczytała na żywo odcinek serialu Przyjaciele The One Where It Never Happened. W wydarzeniu, którego gospodarzem była Gabrielle Union, wystąpili Sterling K. Brown jako Ross, Ryan Michelle Bathe jako Rachel, Uzo Aduba jako Phoebe, Aisha Hinds jako Monica, Kendrick Sampson jako Joey i Jeremy Pope jako Chandler. W czasie spotkania doszło również do niespodziewanego występu Cynthii Erivo, która wykonała kultową piosenkę przewodnią I’ll Be There For You. Fanom bardzo spodobało się to wydarzenie. Poniżej możecie zobaczyć kilka wpisów.



Wydarzenie miało zwrócić uwagę na When We All Vote, bezpartyjną organizację rejestrującą wyborców.