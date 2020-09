Przyjaciele znów razem. Spotkanie aktorek podczas transmisji Emmy 2020

NBC

Jennifer Aniston lubi nawiązywać do serialu Przyjaciele i bawić się tym, jak udzie to lubią. Podczas wirtualnej gali rozdania nagród Emmy 2020 prowadzący Jimmy Kimmel połączył się z aktorką poprzez zoom, tak jak z innymi nominowanymi.

Niespodziewanie obok Aniston pojawiła się Courtney Cox. Na pytanie, co ona robi u Jennifer, obie wesoło odpowiadają: jak to co? Mieszkamy razem od 1994 roku (rok premiery serialu Przyjaciele). Potem dołącza do nich Lisa Kudrow, a na końcu z niewiadomych przyczyn Jason Bateman.

Zobaczcie sami:

Jest to oczywiście malutki przedsmak tego, co planuje HBO Max, gdy aktorzy ponownie spotkają się razem, by dostarczyć fanom rozrywki w programie specjalnym, który został opóźniony przez pandemię koronawirusa.