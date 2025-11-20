Reklama
Zapomniany spin-off hitu Przyjaciele po latach doczekał się finału. Można go obejrzeć za darmo

Popularny serial Przyjaciele doczekał się spin-offu zatytułowanego Joey. Serial został jednak anulowany w 2006 w trakcie trwania 2. sezonu. Co oznacza, że fani nigdy nie zobaczyli ostatnich odcinków. Przynajmniej aż do teraz.
Paulina Guz
Tagi:  joey 
przyjaciele seriale
Joey 2004 spin-off Przyjaciele Fot. Materiały prasowe
Po prawie 20 latach opublikowano wszystkie osiem ostatnich odcinków spin-offu Joey. Nigdy wcześniej nie zostały wyemitowane w telewizji, a teraz można je obejrzeć za darmo na oficjalnym kanale serialu Przyjaciele w YouTubie. To na pewno zaskakująca i szczęśliwa wiadomość dla fanów serii. Dajcie znać, czy zamierzacie nadrobić zaległości!

Ostatni odcinek 2. sezonu możecie zobaczyć poniżej:

Joey to spin-off hitu Przyjaciele. Skupiał się na tytułowej postaci, którą znamy z oryginalnej paczki. Podstawą fabuły był wyjazd Joeya do Hollywood, by rozwijać swoją karierę aktorską. Na miejscu ponownie spotkał się z długo niewidzianymi członkami rodziny i poznał nowych znajomych. W główną rolę ponownie wcielił się Matt LeBlanc. W obsadzie byli też Andrea Anders, Paulo Costanzo, Jennifer Coolidge i Drea de Matteo.

Dlaczego Joey odniósł porażkę?

Choć odcinek pilotażowy serialu Joey zgromadził imponujące 18,6 miliona widzów przed telewizorami, to emocje szybko opadły. Ostatecznie fani stracili zainteresowanie tytułem i produkcję anulowano w trakcie 2. sezonu. Kevin S. Bright, producent wykonawczy i reżyser Przyjaciół, miał teorię na temat tego, dlaczego tak się stało. Przede wszystkim coraz bardziej zmieniano postać głównego bohatera tak, by z kobieciarza, ale również dobrego kumpla i kogoś wywołującego uśmiech na ustach widzów, stał się kimś bardzo ponurym i wręcz żałosnym. Zdaniem Brighta był to bardzo zły kierunek.

Powiązane seriale

8,9

1994
Przyjaciele
Przyjaciele Komedia

6,0

2004
Joey
Joey Komedia
Powiązane osoby

