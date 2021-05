Przyjaciele: Spotkanie po latach - program ocenzurowany w Chinach. Co wycięto?

fot. HBO Max

Wszystko, co jest dopuszczane do emisji w tv, VOD i w kinach w Chinach musi przejść sito cenzorów. Przeważnie polega to na akceptacji filmu i serialu albo jego odrzuceniu. W maju 2021 roku mamy jednak sytuację, w której dany projekt jest dopuszczany po uprzednim ocenzurowaniu. Tak też stało się z programem specjalnym Przyjaciele: Spotkanie po latach.

Program w Chinach jest dostępny w trzech platformach streamingowych: iQiyi, Tencent oraz Youku. Jak donosi Variety z programu wycięto całą obecność Lady Gagi, gościnny występ Justina Biebera, wątki z fanami LGBT oraz k-popową grupę BTS. Wszystkie te osoby różnymi decyzjami wzbudzały wcześniej irytację chińskich władz i tutaj doszukuje się przyczyn cenzury właśnie tych elementów. Jako że w każdej platformie cenzura wyglądała ciut inaczej w kwestii choćby długości wyciętych fragmentów, w sieci spekuluje się, że mogło do tego dojść bardziej na poziomie platformy niż rządu. Łącznie wycięto jakieś 6 minut.

To stanowi o dużym problemie dla odbiorców tych platform, ponieważ Chińczycy szaleją za Przyjaciółmi. W wielu miastach można znaleźć kawiarenki odtwarzające serialowy Central Perk. Jak twierdzi Variety Chińczycy wyrażają irytację cenzurą tego program poprzez posty w mediach społecznościowych, ponieważ nie chcą dostawać, jak twierdzą "wykastrowanej treści". To by się zgadzało z ogólną polityką chińskiego rządu, który prędzej zakaże wprowadzenia filmu lub serialu niż będzie w nie ingerować.

Obok tego dochodzi do wojny trzech platform z legalnymi prawami do programu Przyjaciele: Spotkanie po latach z serwisem Bilibili, który najłatwiej porównać do YouTube'a. Tam też użytkownicy zaczęli publikować pirackie wersje programu bez cenzury, a platforma nic z tym nie robi. W oświadczeniach iQiyi, Tencent oraz Youku apelują o działanie, respektowanie praw autorskich i materiału źródłowego. Widzowie natomiast zarzucają im hipokryzję skoro sami go ocenzurowali.

Według firmy analitycznej TVision 29% gospodarstw domowych z HBO Max na terenie USA oglądało program Przyjaciele: Spotkanie po latach w ciągu 24 godzin od premiery. Dla porównania Wonder Woman 1984 w grudniu 2020 roku osiągnęła wynik 32%. Według ich analiz program specjalny osiągnął o 13% lepszy wynik niż film Mortal Kombat. Są to dane firmy zewnętrznej, które nie są potwierdzone przez HBO, ale wszystko wskazuje na to, że program stał się hitem.