Przysięga Ireny - zakończono prace na planie polsko-kanadyjskiego filmu historycznego. Zobacz zdjęcia

Padł ostatni klaps na planie filmu historycznego Przysięga Ireny, koprodukcji polsko-kanadyjskiej. Historia jest oparta na faktach z życia Ireny Gut-Opdyke, która z narażeniem życia ratowała Żydów ukrywających się po likwidacji getta. Za swoje zasługi w 1982 roku kobieta została odznaczona medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata". Poniżej możecie obejrzeć pierwsze zdjęcia z produkcji.

Trwa II wojna światowa. 19-letnia Irena w wojennej zawierusze traci kontakt z rodziną. Bita i torturowana zostaje siłą wcielona do pracy najpierw na rzecz Armii Czerwonej, później skierowana do przymusowej pracy w niemieckiej fabryce amunicji. Jej sytuacja zmienia się, gdy zwraca na nią uwagę Rugemer – major SS (Dougray Scott). Zafascynowany dziewczyną mężczyzna proponuje jej pracę gosposi w swojej posiadłości. Gdy Irena dowiaduje się, że Niemcy zamierzają zlikwidować getto, wykorzystuje zaufanie pracodawcy i ratuje Żydów, ukrywając ich w jego domu. Konspiracja nie trwa jednak długo. Rugemer odkrywa tajemnicę Ireny i stawia jej trudne do zaakceptowania ultimatum...

W głównych rolach zobaczymy gwiazdy światowego kina: Sophie Nelisse i Dougraya Scotta. W obsadzie kanadyjsko-polskiej koprodukcji znaleźli się również: Andrzej Seweryn, Eliza Rycembel, Tomasz Tyndyk oraz Aleksandar Milićević. Reżyserii podjęła się wielokrotnie nagradzana Louise Archambault, natomiast za zdjęcia odpowiada Paul Sarossy. Scenariusz to dzieło Dana Gordona, autora sztuki o Irenie Gut-Opdyke, która zdobyła serca nowojorskiej widowni offbroadwayowskiej sceny w 2008 roku.

Przysięga Ireny - premiera w 2023 roku.