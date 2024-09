Co nowego w PS Plus Essential w październiku? Wrestling i horror w usłudze Sony

fot. EA

Reklama

Wczorajsze zapowiedzi i zwiastuny ze State of Play to nie jedyne ciekawe wieści dla posiadaczy konsol Sony. Ujawniono również trzy gry, jakie pojawią się w usłudze PlayStation Plus Essential w październiku.

Abonenci będą mogli sięgnąć po remake Dead Space, przerażającego horroru sci-fi. Twórcy zadbali o zupełnie nową oprawę graficzną przy jednoczesnym zachowaniu tego, co w oryginale działało i skutecznie straszyło graczy. Druga z gier to WWE 2K24. To sportowa produkcja o wrestlingu, w której znaleźć można nie tylko kilka zróżnicowanych trybów zabawy, ale też iście gwiazdorską obsadę z takimi legendami, jak Steve Austin, Undertaker, John Cena czy Rhea Ripley. Ostatni tytuł, Doki Doki Literature Club!, wygląda niepozornie i uroczo, ale niech nie zwiodą Was pozory - zdecydowanie nie jest to gra młodszych i wrażliwych odbiorców.

fot. SIE

Powyższe gry pojawią się w usłudze już 1 października. Do tego samego dnia możecie skorzystać z wrześniowej oferty zawierającej Quidditch Champions, MLB The Show 24 i Little Nightmares II.