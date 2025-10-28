Reklama
Poznaliśmy jedną z listopadowych gier w PS Plus. To cyberpunkowy hit z 2022 roku

Znany branżowy leaker po raz kolejny wyprzedził ogłoszenie Sony i opublikował w sieci wpis, w którym zdradził jedną z gier, jakie wkrótce pojawią się w PS Plus Essential.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  playstation plus 
stray PlayStation Plus Essential PS Plus PS Plus Essential
Stray fot. Annapurna Interactive
Sony nie ujawniło jeszcze gier, które pojawią się w listopadowej ofercie PlayStation Plus Essential, jednak po raz kolejny uprzedził ich Billbil-kun. Znany i sprawdzony leaker opublikował na stronie Dealabs wpis, w którym zdradził jeden z tytułów zmierzających do usługi.

Z wpisu wynika, że jedną z gier w PlayStation Plus Essential w listopadzie będzie Stray. To wydana w lipcu 2022 roku produkcja, w której gracze wcielają się w sympatycznego kotka przemierzającego cyberpunkowe miasto. Rozgrywka łączy w sobie eksplorację, akcję oraz logiczne zagadki. 

Cała przygoda nie jest zbyt długa, ale przypadła do gustu zarówno graczom, jak i krytykom. Tytuł przygotowany przez zespół BlueTwelve Studio może pochwalić się „przytłaczająco pozytywnymi” opiniami na Steam oraz średnią ocen na poziomie 84/100 w serwisie OpenCritic.

Na oficjalne potwierdzenie tego przecieku, a także inne gry, które pojawią się w PS Plus w najbliższym czasie, nie powinniśmy długo czekać. 

