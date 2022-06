PlayStation Plus - lipcowa lista gier potwierdzona przez Sony. W co zagrają abonenci?

fot. Bandai Namco

Kilka dni temu do sieci wyciekła lista gier PlayStation Plus w lipcu. Choć przeciek pochodził od sprawdzonego informatora, to nie było to oficjalne info. Teraz jednak dostaliśmy potwierdzenie od Sony, dzięki czemu mamy pewność, że już wkrótce abonenci usługi będą mogli zagrać w wymagającą, trójwymiarowa platformówkę Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas, mroczny horror The Dark Pictures: Man of Medan oraz kooperacyjną strzelankę Arcadegeddon.

Wszystkie wymienione powyżej produkcje będą dostępne do przypisania do biblioteki oraz pobrania już 5 lipca. Do tego dnia macie możliwość, by dodać do swojego konta tytuły dostępne w czerwcowej ofercie.

Przypominamy również, że w czerwcu Sony wprowadziło duże zmiany w usłudze PS Plus i podzieliło ją na trzy progi cenowe: Essentials, będący odpowiednikiem dawnego Plusa, Extra, zawierający również katalog kilkuset gier z PS4 i PS5 oraz Premium, który do wszystkiego dokłada również ograniczone czasowo wersje próbne oraz bibliotekę produkcji retro z PS1, PS2 i PS3 (dostępnych w chmurze).