PS5 z dużą aktualizacją. Wprowadzi ona wyczekiwane przez graczy funkcje

fot. Sony

Konsola PS5 jest obecna na rynku (choć patrząc na dostępność, to można mieć co do tego wątpliwości...) od listopada 2020 roku i przez tych kilka miesięcy nie otrzymała praktycznie żadnych większych aktualizacji, które wprowadziłyby dodatkowe funkcje czy możliwości. Zmieni się to dopiero 14 kwietnia. To właśnie tego dnia zadebiutuje duży update wprowadzający kilka wyczekiwanych przez graczy usprawnień.

Przede wszystkim dzięki nowej aktualizacji otrzymamy możliwość przechowywania gier z PS5 na dysku zewnętrznym podłączonym do konsoli. Do uruchomienia konieczne będzie przeniesienie ich na dysk samej konsoli, ale taka opcja z pewnością przypadnie do gustu graczom dysponującym wolniejszym połączeniem z internetem.

Usprawnieniu ulegnie też interfejs: gracze otrzymają szybszy dostęp do czatu głosowego czy listy gier, w których aktywni są ich znajomi. Bibliotekę swoich produkcji będzie można przeszukiwać, a wybrane pozycje ukryjemy, co pozwoli na uporanie się np. z pozostałościami po beta-testach i darmowych weekendach. Pojawią się także dodatkowe opcje związane z trofeami. Dzięki nowej aktualizacji sami wybierzemy to, jakie pucharki będą utrwalane na zrzutach ekranu czy wideo. Listę interesujących nowości domyka możliwość automatycznego pobierania aktualizacji do gier przy włączonej lub uśpionej konsoli.

PlayStation 5 - nowa aktualizacja

Więcej na temat wprowadzonych zmian i opcji dowiecie się z wpisu na oficjalnej stronie PlayStation.