PS5 z nową grą soulslike na wyłączność? Raczej nie będzie to Bloodborne 2

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bandai Namco

Sony od dłuższego czasu milczy i nie organizuje żadnych większych prezentacji swoich nadchodzących gier, które byłyby odpowiedzią np. na pokaz Microsoftu zorganizowany przy okazji E3 2021. To zaś sprzyja tworzeniu plotek i pojawianiu się przecieków dotyczących planów japońskiej korporacji na nadchodzące miesiące. Ostatnio wśród nich zaczęła przewijać się informacja na temat rzekomego projektu przygotowywanego we współpracy ze studiem From Software. Miałaby być to gra soulslike na wyłączność PS5 i zgodnie z doniesieniami branżowych insiderów, byłaby ona bliska korzeniom serii Dark Souls.

Za przeciek ma odpowiadać podobno ta sama osoba, która jako pierwsza poinformowała o dodatku z wyspą Iki do gry Ghost of Tsushima. O sprawie wspomniał też Speshal Nick, współprowadzący podcastu Xbox Era, dodając, że chciał wykorzystać tę plotkę w kolejnym tygodniu. Przyznał też, że według jego informacji, tajemniczą grą From Software tworzoną z myślą o PS5 nie będzie Bloodborne 2, a zupełnie nowa marka.

https://twitter.com/Shpeshal_Nick/status/1425410576100909060

Warto również przypomnieć, że już jakiś czas temu pojawiały się pogłoski o nowym projekcie From Software, który miałby być zatytułowany Velvet Veil i opisywany był jako "duchowy spadkobierca Bloodborne". Informacji tych nie udało się zweryfikować, ale kto wie - może wkrótce usłyszymy na ten temat coś więcej.