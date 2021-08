Nintendo Switch całkowicie zdominowało ranking sprzedaży gier w Japonii

fot. Nintendo

Od premiery Nintendo Switch minęły już 4 lata, jest to sprzęt znacznie słabszy od konkurencji, ale... nie ma to żadnego wpływu na sprzedaż konsoli i gier na tę platformę. Najlepszym na to dowodem jest sytuacja, do której doszło w Japonii w minionym tygodniu. Produkcje na Switcha całkowicie zdominowały tam ranking najlepiej sprzedających się tytułów tygodnia przygotowywany przez magazyn Famitsu i znalazły się na wszystkich 30. pozycjach. To pierwsza taka sytuacja od 1988 roku, kiedy to wszystkie 30. miejsc przypadło grom na Nintendo Entertainment System, czyli popularnego niegdyś NESa.

Na pierwszym jego miejscu znalazł się Minecraft, który w dalszym ciągu jest chętnie kupowany. W zestawieniu znalazły się też dwa stosunkowo świeże tytuły, czyli The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (2. miejsce) oraz Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (7. pozycja). Z pełną listą możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Famitsu.

Internauci przyczyn takiego sukcesu Switcha dopatrują się przede wszystkim w obecnej sytuacji w Japonii. Przypominamy, że kraj zmaga się z kolejną falą koronawirusa, głównie wariantem Delta. Dziś poinformowano o kolejnym przedłużeniu stanu wyjątkowego w wybranych prefekturach.