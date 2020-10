PS5 - tak prezentuje się nowa konsola Sony i jej kontroler. Japończycy mogli już przetestować sprzęt

SIE

Na początku października w Japonii odbyły się testy PS5 i gier zmierzających na tę platformę. Wybrani dziennikarze i twórcy internetowi mieli okazję spędzić trochę czasu z nadchodzącą konsolą Sony. Co prawda nie otrzymaliśmy zbyt wielu konkretów, ale do sieci trafiły między innymi wideo prezentujące to urządzenie oraz kontroler, a także kilka interesujących informacji.

Cieszy fakt, że PlayStation 5 ma być zdecydowanie cichsze od poprzednika. Redaktorzy 4Gamer.net donoszą, że w pokoju panowała temperatura około 30 stopni Celsjusza, a mimo tego konsola pracowała tak cicho, że było to ledwie słyszalne. Zwraca na to uwagę także serwis Dengeki Online - dziennikarze przyznają, że cichy układ chłodzenia zaskoczył ich nawet bardziej, niż szybkie ładowanie.

Jeśli zaś o wspomniane ładowanie chodzi, to rozpoczęcie zabawy w Astro's Playroom (jednym z tytułów startowych, który będzie zainstalowany na każdym PS5) zajmuje niespełna 4 sekundy. Podobnie sprawa wygląda w Godfall i powrót do gry po śmierci również zajmuje kilka sekund. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu szybkiego i wydajnego dysku SSD o pojemności 825 GB

Przy okazji do sieci wyciekły też nieoficjalne informacje dotyczące interfejsu oraz wolnej przestrzeni dyskowej. Wygląda na to, że gracze będą mogli wykorzystać 664 z 825 GB, a reszta zostanie zarezerwowana na system.

Premiera PS5 w Europie już 19 listopada.