Marvel's Spider-Man - reżyser gry otrzymuje groźby od graczy. Chodzi o nową twarz Parkera

Niedawno zaprezentowano pierwszy zwiastun odświeżonej wersji gry Marvel’s Spider-Man z 2018 roku. Materiał przedstawiał ulepszoną oprawę graficzną, a jednocześnie też informował o zmianie aktora, który wciela się w Petera Parkera. Twórcy zdecydowali się na taki krok, by lepiej dopasować twarz do aktora głosowego. Decyzja ta nie przypadła jednak do gustu fanom i zaczęli oni głośno wyrażać swoje niezadowolenie w sekcji komentarzy pod wideo, a także w mediach społecznościowych.

Niektórzy posunęli się jednak zdecydowanie zbyt daleko i zaczęli nawet... grozić twórcom gry. Poinformował o tym reżyser Marvel's Spider-Man, Bryan Intihar.

https://twitter.com/bryanintihar/status/1312477421862412288

Całą sytuację skomentował również Bill Rosemann z Marvel Games, który w swoim wpisie apeluje, by fani w prawdziwym życiu również zachowywali się jak herosi, a nie jak złoczyńcy.

https://twitter.com/BillRosemann/status/1312494475613147136

Remaster Marvel's Spider-Man zadebiutuje w Europie 19 listopada i będzie dostępny jako część zestawu Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition.