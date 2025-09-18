Netflix rozbija bank. Pasikowski szykuje serial oparty na legendarnym polskim filmie

foto. materiały prasowe

Po pięciu latach przerwy za kamerę wraca Władysław Pasikowski. Najpierw widzowie będą mieli okazję zobaczyć w kinach jego najnowszy film z Bogusławem Lindą w roli głównej, czyli Zamach na papieża, a kilka tygodni później, na platformie SkyShowtime, zadebiutuje długo wyczekiwany trzeci sezon serialu Glina z Maciejem Stuhrem, powracającym do roli podkomisarza Artura Banasia.

Ale na tym aktywność reżysera się nie kończy. Jak udało nam się ustalić, Władysław Pasikowski rozpoczął pracę nad serialową wersją jednego ze swoich największych kinowych hitów – filmu Psy z 1992 roku. Produkcja ma powstać dla amerykańskiej platformy streamingowej Netflix.

Na razie nie są znane szczegóły. Nie wiadomo więc, czy będzie to prequel opowiadający historię młodego Franza Maurera, rozpoczynającego swoją karierę w Służbie Bezpieczeństwa, czy może kontynuacja średnio przyjętych Psów 3. W imię zasad z 2020 roku. Pierwsza opcja wydaje się bardziej sensowna. Gdy tylko zdobędziemy więcej informacji niezwłocznie je wam podamy.

Zamach na papieża - fabuła, obsada, data premiery

Rok 1981. Kreml wydaje rozkaz: zlikwidować Jana Pawła II. Konstanty „Bruno” Brusicki - były snajper i legenda wywiadu - zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża. Jego zadaniem jest zatuszowanie śladów oraz eliminacja zamachowca - Alego Agcy. Wciągnięty w szpiegowską intrygę i bezwzględną walkę o wpływy, Bruno trafia w sam środek kulis zamachu, które do dziś budzą wiele pytań. W obliczu narastającego konfliktu wewnętrznego musi podjąć decyzje, które nie tylko zadecydują o jego losie, ale mogą też zmienić bieg historii. Jaką rolę odegra Bruno - i czy jego wybory wpłyną na przebieg tego przełomowego wydarzenia?

W obsadzie znaleźli się: Bogusław Linda, Karolina Gruszka, Zbigniew Zamachowski, Adam Woronowicz, Ireneusz Czop, Wojciech Zieliński, Paulina Gałązka, Roma Gąsiorowska, Dobromir Dymecki i Matylda Giegżno.

Premiera kinowa filmu Zamach na papieża została zaplanowana na 26 września.

Glina. Nowy rozdział - opis fabuły

Policjanci ze stołecznego wydziału zabójstw każdego dnia stają twarzą w twarz z przemocą, śmiercią i najciemniejszą stroną ludzkiej natury. Do doświadczonych komisarzy Banasia (Maciej Stuhr) i Jóźwiaka (Jacek Braciak) dołącza młoda, ambitna aspirantka Tamara Rudnik (Nela Maciejewska). Już na samym początku zostaje wrzucona w sam środek brutalnej rzeczywistości warszawskiego półświatka, gdzie granice między dobrem a złem niebezpiecznie się zacierają. W miarę jak kolejne śledztwa przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, policjanci muszą zmierzyć się nie tylko z bezwzględną rzeczywistością, ale także z własnymi demonami.