Psych 2: Lassie Come Home - zwiastun filmu platformy Peacock opartego na znanym serialu

Psych 2: Lassie Come Home to kontynuacja filmu opartego na słynnym serialu z gatunku komedii kryminalnej, który w Polsce był emitowany pod tytułem Świry. Jego bohaterem jest bardzo spostrzegawczy mężczyzna, który zostaje medium i pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. W sieci pojawił się zwiastun filmu. Wideo jest dostępne poniżej.

W produkcji główni bohaterowie serialu, Shawn i Gus powracają do swojego rodzinnego Santa Barbara, aby rozwiązać jeszcze jedną zagadkę, którą ma związek z pewnymi, nadprzyrodzonymi sprawami. Panowie muszą pomóc szefowi policji Carltonowi Lassiterowi, po tym jak ten wpada w pułapkę, w której omal traci życie. W obsadzie filmu znajdują się James Roday, Dule Hill, Timothy Omundson, Maggie Lawson, Kirsten Nelson i Corbin Bernsen.

