Brave New World - zwiastun serialu platformy Peacock na podstawie kultowej powieści

Brave New World to serial na podstawie kultowej książki autorstwa Aldousa Huxleya, wydanej w Polsce pod tytułem Nowy wspaniały świat. Projekt powstał dla nowej platformy streamingowej Peacock od NBCUniversal. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun produkcji. Wideo jest dostępne poniżej.

Literacki oryginał ukazuje utopijne społeczeństwo, które osiągnęło pokój i stabilność poprzez zakaz monogamii, prywatności, pieniędzy, rodziny i samej historii. Jako obywatele Nowego Londynu Bernard Marks i Lenina Crowne znali tylko sztywny porządek społeczny, doskonały środek farmaceutyczny o nazwie Soma oraz kulturę natychmiastowej satysfakcji i wszechobecnego seksu. Para wyrusza do Rezerwatu, w którym społeczność żyje według naturalnych zasad sprzed utopii. Tam poznają Johna Dzikusa. Wkrótce chłopak stanie się przyczyną rewolucji w Republice.

Everyone belongs to everyone else. #BraveNewWorld is coming soon to #PeacockTV. pic.twitter.com/gYUiLUoVss

— Peacock (@peacockTV) April 16, 2020