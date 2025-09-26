Nagrania do Pszczelarza 2 rozpoczęte. Obsada poszerza się
Yara Shahidi dołącza do obsady kontynuacji Pszczelarza, gdzie zagra u boku Jasona Stathama. Zdjęcia właśnie ruszają pod okiem reżysera Timo Tjahjanto.
Pszczelarz 2, dystrybuowany na całym świecie przez Amazon MGM Studios i produkowany oraz finansowany przez Miramax, rozpoczyna nagrania. Dodatkowo zapowiedziano, że do obsady dołączy Yara Shahidi, a do swojej roli powróci również Jeremy Irons. Szczegóły roli Shahidi są trzymane w tajemnicy.
Reżyserem sequela jest Timo Tjahjanto, który niedawno nakręcił Nikt 2 dla Universal. Scenariusz napisał Kurt Wimmer, autor pierwszej części. Statham powraca nie tylko w roli głównej, ale i producenta — poprzez swoją wytwórnię Punch Palace Productions, we współpracy z Chrisem Longiem (Longshot Productions) oraz Wimmerem.
O czym był oryginalny Pszczelarz?
W pierwszym Pszczelarzu Statham wcielił się w Adama Claya, emerytowanego rządowego zabójcę (byłego agenta organizacji „Beekeeper”, który po latach zajmuje się pszczelarstwem). Bohater rozpoczyna brutalną misję zemsty, gdy jego dobroduszna gospodyni (Phylicia Rashad) pada ofiarą perfidnego ataku phishingowego. Thriller akcji z elementami teorii spiskowych, wyreżyserowany przez Davida Ayera, okazał się kasowym przebojem i zarobił na świecie 162 miliony dolarów.
Źródło: variety.com
