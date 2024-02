Puchatek: Krew i miód 2 - plakaty psychopatów. Prosiaczek, Sowa, Tygrysek i Kubuś gotowi do zabijania

Źródło: THR

Na plakatach postaci z filmu Winnie the Pooh 2 (oficjalny polski tytuł nie jest nadany, ale zakładamy, że będzie to Puchatek: Krew i miód 2) widzimy Puchatka, Prosiaczka, Sowę oraz Tygryska. Twórcy korzystają ze znanych z bajek postaci, ponieważ są one dostępne w domenie publicznej. Muszą tylko uważać, by w żadnym momencie nie nawiązać do wizerunku disneyowskiego, bo wówczas byłoby to złamanie praw autorskich. Dlatego też nie ma jeszcze tutaj Kangurzycy ani Kłapouchego, ponieważ te postacie nie są dostępne w domenie publicznej.

Puchatek: Krew i miód 2 - opis fabuły

Puchatek, Prosiaczek, Sowa i Tygrysa odkrywają, że ich dom oraz życie mogą być zagrożone, gdy Krzysiu wyjawił światu fakt ich istnienia. Nie chcą dłużej żyć w cieniu, więc decydują się przenieść walkę na teren miasteczka Ashdown, czyli domu Krzysia. Na swojej drodze pozostawiają przelewaną krew, śmierć i chaos. Puchatek i jego przyjaciele pokażą wszystkim, że są bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, że ktokolwiek mógłby przypuszczać. Chcą ostatecznie zemścić się na Krzysiu za to, co im zrobił.

W obsadzie są Scott Chambers, Ryan Oliva, Tallulah Evans, Lewis Santer, Marcus Massey, Simon Callow, Alec Newman oraz Teresa Banham.

Twórcy są świadomi, że pierwsza część zebrała 3% pozytywnych recenzji krytyków, ale pomimo tego osiągnęła gigantyczny sukces komercyjny. Puchatek: Krew i miód zebrał na całym świecie w box office 5,2 mln dolarów przy budżecie 100 tysięcy dolarów. Był to więc film mikrobudżetowy, który nie miał nawet szans być tworzony dla globalnej widowni w oczekiwanej formie. Teraz twórcy dostali o wiele większy budżet, by zrealizować kontynuację na poziomie filmowym godnym dystrybucji na całym świecie.

Puchatek: Krew i miód 2 - premiera w 2024 roku. W planach są też inne filmy uniwersum o między innymi Pinokio, Bambi i Piotrusiu Panie.