Dlaczego gwiazda hitu Netflixa sama wykonuje sceny kaskaderskie? „Lubię grać, nie lubię kłamać”

Wielkimi krokami nadchodzi kontynuacja Nocnego agenta. 2. sezon zadebiutuje w Netflixie już 23 stycznia 2025 roku. W związku z tym Gabriel Basso opowiedział w programie Jimmy'ego Fallona o swojej roli agenta Petera Sutherlanda i scenach akcji. Wyjaśnił, dlaczego sam wykonuje swoje sceny kaskaderskie.

Dlaczego Gabriel Basso sam wykonuje sceny kaskaderskie?

Gabriel Basso zdradził:

Myślę, że może to zostać źle zinterpretowane, że robię to, by pokazać, że mogę, ale naprawdę nie o to chodzi. Dla mnie ważna jest immersja publiczności. Nie, chcę widzowie oglądali serial, a potem, gdy mam zostać uderzony albo przewrócony, coś ich z tego wybija. Czuję, że to kłamstwo. Lubię grać, nie lubię kłamać. To różnica.

Dodał, że gdy sam wykonuje sceny akcji i wyczyny kaskaderskie, to czuje, że zwiększa to wiarygodność postaci. A jeśli ma to pomóc widzom wciągnąć się w serial, to nie ma problemu, by ktoś „rzucił nim kilka razy o ścianę”. „To nie koniec świata” – podsumował Gabriel Basso .

Basso chciał też odnowić swój certyfikat dotyczący skoków spadochronowych, gdy Netflix rzucił takim pomysłem, ale zadzwoniła do niego firma ubezpieczeniowa i poprosiła, by przestał.

Opublikowano też pierwsze zdjęcia, zapowiadające kontynuację nieoczekiwanie gigantycznego hitu Netflixa.