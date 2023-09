Puchatek: Krew i miód 2 - Tygrysek to psychopata; torturuje i zabija. Zdjęcia postaci

fot. materiały prasowe

Do okrutnego duetu - Kubusia Puchatka i Prosiaczka - dołączył doskonale znany i uwielbiany z bajek Tygrysek. Jednak nie będzie to ten sam poczciwy zgrywus z animacji, a żądny krwi brutal, lubiący własne „zabawy” z ofiarą. Ma torturować i mordować, a przy tym wszystkim czerpać satysfakcję – na samą myśl mrozi krew w żyłach! W tę ponurą rolę wcieli się Lewis Santer, a my już teraz możemy zobaczyć pierwsze spojrzenie na nowego zabójcę.

Puchatek: Krew i miód 2

Puchatek: Krew i miód 2 – co wiemy?

Mimo że Tygrysek był jednym z kluczowych bohaterów w kultowej bajce, nie został uwzględniony w pierwszym horrorze. Scenarzysta i reżyser, Rhys Frake-Waterfield, wyjaśnił, że postać ta nie była częścią domeny publicznej, gdy produkowano pierwszy film. Twórcy horroru czerpali wyłącznie z klasycznej książki dla dzieci A.A. Milne'a z 1926 roku, w której Tygrys nie był obecny. Bohater ma wejść do domeny publicznej w styczniu 2024, czyli chwilę przed premierą Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2.

Poza tym producent Scott Jeffrey dał przedsmak tego, co nas czeka w nowym filmie:

Tygrys jest niesamowicie brutalny. Uwielbia torturować swoje ofiary przed ich zabiciem. A my mamy znacznie wyższy budżet, więc Rhys jest w stanie stworzyć szokujący, wybuchowy i pełen krwi film. Naprawdę myślę, że ludzie będą zachwyceni tym, co tworzymy.

Puchatek: Krew i miód 2 - premiera zaplanowana jest na luty 2024 roku.