Puchatek: Krew i miód - horror zarabia krocie. Twórcy mają hit w box office

fot. materiały prasowe

Puchatek: Krew i miód nie spodobał się krytykom, bo według Rotten Tomatoes ma on zaledwie 6% pozytywnych recenzji. To jednak nie przeszkodziło widzom sprawdzić, co przygotowali twórcy i dzięki temu sprawić, że ten film będzie jednym z najbardziej dochodowych 2023 roku.

Puchatek: Krew i miód - box office

W Ameryce Północnej horror zebrał 1,491 mln dolarów. Natomiast na świecie do tej pory osiągnął milion dolarów. Sumując, na koncie mamy 2 mln 493 tysiące dolarów. Biorąc pod uwagę, że budżet wynosi zaledwie... 15 tysięcy dolarów możemy obliczyć, jak bardzo będzie to dochodowy film dla producentów. Ta kwota będzie jeszcze rosnąć, bo globalna dystrybucja powoli będzie rozkręcać się w najbliższym miesiącu.

Puchatek: Krew i miód - galeria

Puchatek: krew i miód

Puchatek: Krew i miód - opis fabuły

Piękne czasy przyjaźni i przygód to już przeszłość. Krzyś dorósł i opuścił Stumilowy Las oraz swoich wiernych kompanów Kubusia i Prosiaczka, by rozpocząć dorosłe życie. Samotni i zgorzkniali Kubuś i Prosiaczek pogrążają się w smutku i pielęgnują w sobie gniew, który zmienia ich w dzikie bestie. Ich przysmakiem już nie jest miód, ale ludzka krew. A po nocach śnią o okrutnej zemście na dawnym przyjacielu. Tymczasem niczego niepodejrzewający Krzyś powraca, by przedstawić im swoją ukochaną. Nie wie, że nie wchodzi się dwa razy do tego samego lasu. [opis według dystrybutora Monolith Films

W obsadzie są Nikolai Leon, Maria Taylor, Natasha Rose Mills oraz Craig David Dowsett

Puchatek: Krew i miód - film do Polski trafi 31 marca 2023 roku.