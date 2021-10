Punisher - Jon Bernthal o możliwym powrocie bohatera w MCU

Netflix

Po skasowaniu seriali Marvel Television, które powstawały dla Netflixa wielu fanów czekało aż Marvel odzyska prawa do postaci i przywróci je w projektach MCU. Na szczycie tej listy znajdował się Jon Bernthal, który zaprezentował się z bardzo dobrej strony w serialu Marvel’s The Punisher jako tytułowy mściciel.

Aktor w rozmowie z Forbes wypowiedział się na temat swojego ewentualnego powrotu do kreacji w MCU. Stwierdził, że przede wszystkim chciałby, aby mógł dać fanom postać na jaką zasługują, twardą i mroczną. Jeśli tak by się stało, to chciałby to zrobić, ponieważ to bohater, którego naprawdę czuje.

Źródło: materiały prasowe

Na razie nic nie wiadomo na temat powrotu postaci z seriali Marvela od Netflixa w MCU. W sieci pojawiły się plotki, że Charlie Cox i Vincent D'Onofrio mieliby pojawić się jako odpowiednio Daredevil i Kingpin w którymś z szykowanych przez Disney+ seriali. Mieliby po prostu zagrać nowe wersje tych samych postaci.