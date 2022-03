Punisher zmienia logo, ale metody ma te same. Arcykrwawy atak na otwarcie serii

Marvel

Do sieci trafiła zapowiedź komiksu Punisher #1, pierwszej odsłony nowej serii, za którą odpowiadają scenarzysta Jason Aaron i rysownik Jesus Saiz. Przypomnijmy, że nadchodzący cykl ma być prawdziwą rewolucją dla postaci Franka Castle'a - nie dość, że obejmie on przywództwo nad organizacją Ręka, to jeszcze zmieni swoje logo (charakterystyczną czaszkę zastąpi symbol kojarzący się z demonami oni z mitologii japońskiej).

Tak prezentuje się oficjalny opis fabuły premierowego zeszytu:

Zrodzony z tragedii. Poświęcony wojnie. Niepowstrzymany w swoim gniewie. Jako Punisher Frank Castle stał się najniebezpieczniejszym zabójcą, jakiego kiedykolwiek widział ten świat. Teraz przyszedł czas, aby stawił on czoło swojemu przeznaczeniu. Jakie to szokujące sekrety z przeszłości Franka przekonają go, aby objął rządy nad okrytym złym sławą klanem zabójców z uniwersum Marvela? Czy gdy Castle stanie się wodzem niebezpiecznych ninja z Ręki, będzie to oznaczać koniec Punishera? A może zupełnie nowy, krwawy początek?

Zobaczcie plansze promocyjne - te udowadniają, że Frank Castle wciąż korzysta z niezwykle brutalnych metod na polu walki z przeciwnikami:

Punisher #1 - plansze

Zeszyt Punisher #1 ukaże się w USA już w najbliższą środę, 9 marca.