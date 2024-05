Putin Patryka Vegi skazany na międzynarodowy sukces? Ogromne zainteresowanie filmem

Kinostar

Śmialiście się z filmu Putin? To już lepiej przestańcie. Wygląda na to, że Patryk Vega jest niemal skazany na sukces finansowy swojej najnowszej produkcji. Jak raportuje serwis Variety, zainteresowanie jego ekranową opowieścią wśród dystrybutorów na całym świecie jest olbrzymie. Prawdziwe powody do zadowolenia ma zwłaszcza odpowiadająca za wypuszczenie filmu na niemieckim rynku firma Kinostar, która będzie go także dystrybuować w Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Na tym jednak wcale nie koniec. Putin Vegi zawita do Stanów Zjednoczonych i Kanady (prawa do dystrybucji nabyło TriCoast - premiera w obu krajach 27 września), Danii, Szwecji i Norwegii (Take 1), na Ukrainę (Film UA), do Czech i na Słowację (Continental Film), Turcji (Özen Film), jak również rozgości się w państwach azjatyckich, trafiając do kin w Korei Południowej, Japonii, Tajlandii, Indonezji, na Filipinach, Malezji, Brunei, Singapurze, Wietnamie, Kambodży, Laosie i Birmie (Noori Pictures) i na Tajwanie, w Hongkongu i Makau (A Really Happy Film).

Polskim dystrybutorem ma być firma 77.

Putin, którego budżet szacuje się na 14 mln USD, będzie promowany w trakcie rozpoczętego już festiwalu w Cannes. We Francji wraz z decydentami z Kinostar przebywa Patryk Vega.

