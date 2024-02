Putin - oficjalny teaser filmu Patryka Vegi. Maltretowany prezydent Rosji, okres premiery i deep fake

YouTube/Patryk Vega

Putin to zapowiedziany już w zeszłym roku, nowy film Patryka Vegi, będący jego debiutem w świecie anglojęzycznego kina - przypomnijmy, że twórca zrealizował go pod pseudonimem artystycznym Besaleel. Reżyser w trakcie odbywającej się wczoraj w Centrum Prasowym PAP konferencji prasowej ujawnił szczegóły nadchodzącej produkcji. Dowiedzieliśmy się m.in., że ma ona zadebiutować na ekranach kin na przełomie I i II kwartału 2024 roku. O samym filmie Vega mówi tak:

To jest jego pełnokrwista, bezkompromisowa biografia rozgrywająca się na przestrzeni 60 lat. Zaczyna się, kiedy bohater ma 10 lat i jest maltretowany przez ojczyma. Przechodzimy przez wszystkie opisywane w przestrzeni medialnej wydarzenia, czyli wstąpienie Putina do KGB, jego delegaturę KGB w Dreźnie, następnie jego quasi przestępczą działalność jako zastępcy mera w Petersburgu, przez obydwie wojny czeczeńskie, atak na teatr na Dubrowce, atak terrorystyczny na szkołę w Biesłanie, wysadzanie bloków w Rosji przez FSB i docieramy do Ukrainy, do najbardziej dramatycznych wydarzeń.

Twórca dodał, że w czasie prac nad Putinem korzystał z technologii działającej na podobnej do deep fake zasadzie:

Nie pozwala na stworzenie takiego modelu używanie materiałów z Putinem dostępnych w mediach. Musieliśmy stworzyć jego wizerunek w rozdzielczości kinowej, a nie na telefon komórkowy. Stworzenie tej technologii na potrzeby niekiedy gigantycznych ekranów w kinach wymagało zupełnie innego rozwiązania. Było to bardzo trudne i nie poradziły sobie z tym nawet dwa studia ze Stanów Zjednoczonych, które próbowały to wcześniej robić. Już chciałem się poddać, kiedy po roku udało nam się stworzyć własną technologię, która w końcu dała pożądany efekt.

Co ciekawe, Vega zdążył już pokazać fragmenty produkcji w położonej niedaleko Kijowa Borodziance - ukraiński dystrybutor miał być obrazem "zachwycony":

Konfrontacja tego materiału z ludźmi z Ukrainy była dla mnie niezwykle ważna, bo to są ludzie bezpośrednio zaangażowani w konflikt wojenny. Miałem w sobie wiele napięcia, kiedy pokazywałem ten film największemu dystrybutorowi ukraińskiemu. Szczęśliwie oni byli zachwyceni filmem. Zdecydowali się nie tylko wziąć ten film do dystrybucji na Ukrainie, ale również dla Ukraińców na całym świecie. Chcą wykonać dubbing ukraiński i pokazywać go w wielu krajach, jak Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Polska czy Słowacja.

Reżyser przedstawił również swoją własną diagnozę konfliktu w Ukrainie:

Mam wiarę, że ten materiał w jakiejś części może spowoduje, że temat tragedii, wojny chociaż przez moment ponownie trafi na usta ludzi na świecie. Jeśli państwo sądzą, że Putin walczy z Ukrainą, to takie przekonanie jest błędne. Z moich doświadczeń jako człowieka, który przeżył w młodości komunizm, wynika, że dla Putina Ukraina w ogóle nie jest podmiotem w tym konflikcie. Ukraina dla Putina jest jedynie polem bitwy z Zachodem, więc nie należy mieć złudzenia, że on poprzestanie na Ukrainie.

Tak natomiast prezentuje się zwiastun Putina:

Putin - oficjalny teaser filmu Patryka Vegi

