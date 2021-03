Qualcomm chce stworzyć konkurencję dla Nintendo Switcha

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zdjęcie: Nintendo

W ostatnich latach nastała moda na produkowanie gamingowych smartfonów, urządzenia tego typu mają w swoim portfolio m.in. firmy Asus, Razer czy Xiaomi. Ale nawet ci producenci, którzy nie sprzedają smartfonów o stricte gamingowym charakterze, nie odcinają się od tego intratnego rynku. W tym miejscu warto wspomnieć m.in. o Samsungu, który nawiązał współpracę partnerską z Microsoftem, w ramach której promuje granie w chmurze za pośrednictwem Xbox Game Passa. Większość topowych firm z tej branży opracowuje także własne nakładki dla graczy uprzyjemniające i ułatwiające zabawę z tytułami mobilnymi.

Z drugiej strony okres pandemiczny utwierdził Nintendo w słuszności decyzji o wyprodukowaniu hybrydowej konsoli. Kiedy w sieci pojawiły się pierwsze plotki na temat następcy Wii U, na projekt Switcha wylała się fala krytyki. Dziś wiadomo już, że pomysł na stworzenie hybrydowego sprzętu okazał się strzałem w dziesiątkę. W obliczu rosnącego znaczenia przenośnych konsol do rywalizacji o klienta postanowiła włączyć się firma Qualcomm, producent popularnych procesorów mobilnych z linii Snapdragon. Jak poinformował serwis Android Police, korporacja przymierza się do wypuszczenia na rynek urządzenia, które będzie bezpośrednim konkurentem zarówno dla gamingowych telefonów, jak i sprzętu Nintendo.

Gadżet ma funkcjonować w oparciu o system operacyjny Android 12, ale nie będzie po prostu kolejnym superwydajnym smartfonem. To sprzęt przeznaczony do grania i ma być skonstruowany tak, jak klasyczne konsole przenośne pokroju Switcha, PlayStation Vita czy GPD WIN3. Producent prawdopodobnie zainstaluje w nim odczepiane kontrolery w stylu joy-conów oraz 6,65-calowy wyświetlacz, który pozwoli w pełni cieszyć się takimi tytułami jak Call of Duty: Mobile, Fortnite czy PUBG Mobile. Do dyspozycji otrzymamy także baterię o pojemności 6000 mAh, slot na kartę pamięci oraz system przesyłania obrazu na zewnętrzny wyświetlacz. Warto zauważyć, że gracze będą mogli skorzystać zarówno z aplikacji dystrybuowanych za pośrednictwem Sklepu Play jak i platformy Epic Games Store.

Według pierwotnych planów konsola zadebiutuje w pierwszym kwartale 2022 roku, kilka miesięcy po premierze Nintendo Switcha Pro. Dokładna specyfikacja konsoli nie jest jeszcze znana, ale według serwisu Android Police będzie napędzana nowym układem z linii Snapdragon z modułem 5G, a jej sugerowana cena ma wynosić ok. 300 dolarów.