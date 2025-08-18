Quentin Tarantino wskazał "arcydzieło" wśród swoich filmów. Jeszcze inny jest jego "ulubionym"

materiały prasowe

Quentin Tarantino w miniony weekend wziął udział w podcaście o wymownej nazwie "The Church of Tarantino", w którym poruszył cały szereg kwestii związanych ze swoją karierą. Jego występ stał się prawdziwą kopalnią cytatów, którymi wszem wobec dzielą się największe serwisy popkulturowe. Dowiedzieliśmy się choćby, że dwaj najlepsi żyjący reżyserzy to David Fincher i... sam Tarantino, ale na tym wcale nie koniec.

Zdobywca dwóch Oscarów wskazał, który jego film można nazwać "arcydziełem", a który z kolei jest jego "ulubionym":

Pewnego razu... w Hollywood to mój ulubiony film, Bękarty wojny jest moim najlepszym. Chociaż uważam, że Kill Bill to najbardziej tarantinowski z moich filmów - nikt inny nie mógłby go nakręcić. Każdy jego aspekt jest tak szczególnie wyrwany, jakby z mackami i z krwawą tkanką, z mojej wyobraźni, mojego id, moich miłości, mojej pasji i obsesji. Więc myślę, że Kill Bill to film, do którego stworzenia się urodziłem, Bękarty wojny to moje arcydzieło, ale Pewnego razu... w Hollywood to ten mój ulubiony.

Który film Quentina Tarantino ma najlepszy scenariusz?

Następnie twórca przeszedł do wyboru najlepszych scenariuszy wśród swoich filmów:

Uważam, że Bękarty wojny to mój najlepszy scenariusz, a zaraz za nim plasują się Nienawistna ósemka i Pewnego razu... w Hollywood. W Nienawistnej ósemce jest coś, co sprawia, że uważam ją za moją najlepszą reżyserię własnych scenariuszy, tzn. materiał jest naprawdę solidny. Nie muszę go tworzyć od podstaw jak w przypadku Kill Billa - on już jest, gotowy — i myślę, że to moja najlepsza praca jako reżysera nad własnym tekstem.

Dlaczego Tarantino nie nakręci kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood?

Tarantino wypowiedział się również na temat tego, dlaczego ostatecznie nie zdecydował się nakręcić kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood, przekazując reżyserskie stery Davidowi Fincherowi:

Kocham ten scenariusz, ale wciąż chodzę po tym samym gruncie, po którym już kiedyś chodziłem. To po prostu mnie nie ekscytowało. W tym ostatnim filmie muszę znowu nie wiedzieć, co robię. Muszę być na niezbadanym terytorium.

