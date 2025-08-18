Quentin Tarantino wskazał "arcydzieło" wśród swoich filmów. Jeszcze inny jest jego "ulubionym"
Quentin Tarantino zabrał głos na temat swojej twórczości, wskazując własne filmy, które są "arcydziełem" i "tym ulubionym". Legendarny reżyser wybrał także produkcję, która ma jego zdaniem najlepszy scenariusz - a na tym wcale nie koniec.
Quentin Tarantino w miniony weekend wziął udział w podcaście o wymownej nazwie "The Church of Tarantino", w którym poruszył cały szereg kwestii związanych ze swoją karierą. Jego występ stał się prawdziwą kopalnią cytatów, którymi wszem wobec dzielą się największe serwisy popkulturowe. Dowiedzieliśmy się choćby, że dwaj najlepsi żyjący reżyserzy to David Fincher i... sam Tarantino, ale na tym wcale nie koniec.
Zdobywca dwóch Oscarów wskazał, który jego film można nazwać "arcydziełem", a który z kolei jest jego "ulubionym":
Który film Quentina Tarantino ma najlepszy scenariusz?
Następnie twórca przeszedł do wyboru najlepszych scenariuszy wśród swoich filmów:
Dlaczego Tarantino nie nakręci kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood?
Tarantino wypowiedział się również na temat tego, dlaczego ostatecznie nie zdecydował się nakręcić kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood, przekazując reżyserskie stery Davidowi Fincherowi:
Najlepsi współcześni reżyserzy na świecie
Źródło: Variety
