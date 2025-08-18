Reklama
Quentin Tarantino wskazał "arcydzieło" wśród swoich filmów. Jeszcze inny jest jego "ulubionym"

Quentin Tarantino zabrał głos na temat swojej twórczości, wskazując własne filmy, które są "arcydziełem" i "tym ulubionym". Legendarny reżyser wybrał także produkcję, która ma jego zdaniem najlepszy scenariusz - a na tym wcale nie koniec.
Quentin Tarantino zabrał głos na temat swojej twórczości, wskazując własne filmy, które są "arcydziełem" i "tym ulubionym". Legendarny reżyser wybrał także produkcję, która ma jego zdaniem najlepszy scenariusz - a na tym wcale nie koniec.
Tagi:  Bękarty wojny 
Pewnego razu w… Hollywood quentin tarantino
Tagi:  Bękarty wojny 
Pewnego razu w… Hollywood quentin tarantino
Quentin Tarantino materiały prasowe
Quentin Tarantino w miniony weekend wziął udział w podcaście o wymownej nazwie "The Church of Tarantino", w którym poruszył cały szereg kwestii związanych ze swoją karierą. Jego występ stał się prawdziwą kopalnią cytatów, którymi wszem wobec dzielą się największe serwisy popkulturowe. Dowiedzieliśmy się choćby, że dwaj najlepsi żyjący reżyserzy to David Fincher i... sam Tarantino, ale na tym wcale nie koniec. 

Zdobywca dwóch Oscarów wskazał, który jego film można nazwać "arcydziełem", a który z kolei jest jego "ulubionym":

Pewnego razu... w Hollywood to mój ulubiony film, Bękarty wojny jest moim najlepszym. Chociaż uważam, że Kill Bill to najbardziej tarantinowski z moich filmów - nikt inny nie mógłby go nakręcić. Każdy jego aspekt jest tak szczególnie wyrwany, jakby z mackami i z krwawą tkanką, z mojej wyobraźni, mojego id, moich miłości, mojej pasji i obsesji. Więc myślę, że Kill Bill to film, do którego stworzenia się urodziłem, Bękarty wojny to moje arcydzieło, ale Pewnego razu... w Hollywood to ten mój ulubiony.

Który film Quentina Tarantino ma najlepszy scenariusz?

Następnie twórca przeszedł do wyboru najlepszych scenariuszy wśród swoich filmów:

Uważam, że Bękarty wojny to mój najlepszy scenariusz, a zaraz za nim plasują się Nienawistna ósemka i Pewnego razu... w Hollywood. W Nienawistnej ósemce jest coś, co sprawia, że uważam ją za moją najlepszą reżyserię własnych scenariuszy, tzn. materiał jest naprawdę solidny. Nie muszę go tworzyć od podstaw jak w przypadku Kill Billa - on już jest, gotowy — i myślę, że to moja najlepsza praca jako reżysera nad własnym tekstem.

Dlaczego Tarantino nie nakręci kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood?

Tarantino wypowiedział się również na temat tego, dlaczego ostatecznie nie zdecydował się nakręcić kontynuacji Pewnego razu... w Hollywood, przekazując reżyserskie stery Davidowi Fincherowi:

Kocham ten scenariusz, ale wciąż chodzę po tym samym gruncie, po którym już kiedyś chodziłem. To po prostu mnie nie ekscytowało. W tym ostatnim filmie muszę znowu nie wiedzieć, co robię. Muszę być na niezbadanym terytorium. 

Najlepsi współcześni reżyserzy na świecie

arrow-left 40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain) fot. YouTube arrow-right
40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain)
39. George Miller (Mad Max, Na drodze gniewu, Czarownice z Eastwick)
38. Ron Howard (Apollo 13, Piękny umysł, Willow, Kokon)
37. Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog. Milioner z ulicy, 127 godzin)
36. David Cronenberg (Historia przemocy, Mucha, Piątek trzynastego)
35. Sam Mendes (American Beauty, 1917, Skyfall)
34. Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim kontra świat, Wysyp żywych trupów)
33. Spike Jonze (Być jak John Malkovich, Adaptacja, Ona)
32. Werner Herzog (Aguirre, gniew boży; Nosferatu wampir; Człowiek niedźwiedź, Spotkania na krańcach świata)
31. Michael Mann (Gorączka, Informator, Ostatni Mohikanin)
30. Mel Brooks (Płonące siodła, Nieme kino, Kosmiczne jaja, Producenci)
29. Peter Weir (Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Truman Show, Pan i Władca: Na krańcu świata, Piknik pod Wiszącą Skałą)
28. Darren Aronofsky (Requiem dla snu, Czarny łabędź, Pi, Wieloryb)
27. Brian De Palma (Nietykalni, Człowiek z blizną, Mission: Impossible, Życie Carlita)
26. Frank Darabont (Skazani na Shawshank, Zielona mila, Mgła)
25. Terry Gilliam (12 małp, Brazil, Monty Python i Święty Graal, Sens życia wg Monty Pythona)
24. Alejandro González Iñárritu (Birdman, Zjawa, Amores Perros, 21 gramów)
23. John Carpenter (Halloween, Ucieczka z Nowego Jorku, Oni żyją, Wielka draka w chińskiej dzielnicy)
22. Tim Burton (Edward Nożycoręki, Sok z żuka, Batman)
21. Bong Joon-ho (Parasite, Okja, Snowpiercer: Arka przyszłości)
20. Peter Jackson (Władca Pierścieni, Martwica mózgu, Przerażacze, King Kong)
19. James Cameron (Titanic, Avatar, Terminator, Obcy - decydujące starcie)
18. Alfonso Cuarón (Ludzkie dzieci, Roma, Grawitacja, I twoją matkę też)
17. Robert Zemeckis (Forrest Gump, Powrót do przyszłości, Kontakt, Cast Away - poza światem)
16. Guillermo del Toro (Kształt wody, Labirynt fauna, Hellboy)
15. Clint Eastwood (Bez przebaczenia, Gran Torino, Za wszelką cenę, Rzeka tajemnic)
14. Denis Villeneuve (Diuna, Nowy początek, Pogorzelisko, Sicario, Blade Runner 2049)
13. Wes Anderson (Fantastyczny Pan Lis, Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel)
12. Hayao Miyazaki (Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro)
11. David Lynch (Dzikość serca, Blue Velvet, Prosta historia)
10. Paul Thomas Anderson (Aż poleje się krew, Magnolia, Nić widmo)
9. Ridley Scott (Łowca androidów, Obcy - 8. pasażer "Nostromo", Gladiator)
8. Joel Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
7. Ethan Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
6. David Fincher (Podziemny krąg, Siedem, The Social Network)
5. Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill, Wściekłe psy)
4. Christopher Nolan (Mroczny Rycerz, Oppenheimer, Dunkierka)
3. Steven Spielberg (Lista Schindlera, Szczęki, E.T., Park Jurajski)
2. Francis Ford Coppola (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy, Rozmowa)
1. Martin Scorsese (Taksówkarz, Wściekły byk, Infiltracja)

Źródło: Variety

