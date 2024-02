Quentin Tarantino chce Toma Cruise'a. Plotka o filmie reżysera podekscytowała fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi Jeff Sneider, którego doniesienia często się sprawdzają, Tom Cruise mógłby pojawić się w filmie The Movie Critic. Miałoby być to albo cameo albo mała rola. Obecnie trwają rozmowy na temat tego, jak dopasować terminarz zdjęć do Cruise'a, który miałby zawitać na plan po dokrętkach do Mission: Impossible 8. Na tę chwilę jest to więc plotka i z uwagi na wstępne rozmowy, nie jest to nic pewnego, ale są szanse.

The Movie Critic - o czym jest film?

Historia rozgrywa się w Kalifornii w latach 70 i skupia się na cynicznym krytyku filmowym. Sam Tarantino sugerował, że inspiracją jest naprawdę żyjąca osoba, ale nie jest to legendarna krytyczka filmowa Pauline Kael.

Trwają przygotowania do The Movie Critic, który ma być ostatnim filmem Quentina Tarantino zgodnie z jego planem na reżyserowanie kinowych produkcji. Za wiele nie wiadomo o tym, co filmowiec planuje. Mówi się, że Brad Pitt ma mieć jakąś rolę w obsadzie.

The Movie Critic - film nie ma dystrybutora ani daty premiery.