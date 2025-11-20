Reklama
Rachunek gwiazd - nowość science fiction w serii Wymiary

Wydawnictwo Vesper wydało właśnie ostatnie tegoroczne pozycje z serii Wymiary. Jedną z nich jest nagradzana powieść science fiction pt. Rachunek gwiazd.
Wymiary to seria wydawnictwa Vesper, w której wydawane są zróżnicowane powieści science fiction. Znajduje się w niej miejsce zarówno dla reedycji klasyki, jak i całkowitych nowości na polskim rynku. I do tej ostatniej kategorii zalicza się Rachunek gwiazd.

Powieść Rachunek gwiazd to pierwszy tom cyklu Pani Astronautka -  alternatywnej historii Ziemi autorstwa amerykańskiej pisarki Mary Robinette Kowal. Książka została nagrodzona w 2018 roku najważniejszymi nagrodami z dziedziny literatury SF – Hugo, Nebula i Locus.

W powieści w latach 50. ubiegłego wieku dochodzi do uderzenia wielkiego meteorytu w Ziemię. Wkrótce nasza planeta przestanie być zdatna do życia, więc ludzkość wdraża przyspieszony program podboju kosmosu. By ludzkość przetrwała, astronautkami muszą stać się także kobiety, a pionierką wśród nich jest bohaterka powieści, Elma York.

Rachunek gwiazd został wydany w twardej oprawie. Powieść liczy 528 stron. 

Rachunek gwiazd - opis i okładka

Rachunek gwiazdŹródło: Vesper

Uderzenie meteorytu w powierzch­nię oceanu tuż u wybrzeży Maryland w 1952 roku zniszczyło wschodnie tereny Stanów Zjednoczonych. Ta naturalna katastrofa zapoczątkowała proces zmian klimatycznych, który w niedalekiej przyszłości uczyni Ziemię całkowicie niezdatną do życia. Niezbędne jest zatem przekonanie ocalałych władz do jak najszybszego rozszerzenia programu kosmicznego oraz skupienia się na zaplanowaniu założenia kolonii najpierw na Księżycu, a docelowo na Marsie.

Elma York, doświadczona była pilotka WASP, ma zapewnione miejsce w Międzynarodowej Koalicji Aerokosmicznej jako obliczeniowiec, tak jak wiele innych uzdolnionych kobiet matematyczek. Jest jednak zdeterminowana w staraniach, by przełamać odwieczny schemat myślenia, że wyłącznie mężczyźni mogą być astronautami. Za namową przyjaciółek z aeroklubu Elma rozpoczyna kampanię na rzecz przyjęcia kobiet do programu kosmicznego.

 

Źródło: Vesper

