Tak się bawił były dyrektor PISF: kluby nocne z kartą służbową i 830 tys. zł wydatków w rok

TVN24/zrzut ekranu

Reklama

Odchodzący minister kultury, Bartłomiej Sienkiewicz, na zwołanej dzisiaj konferencji prasowej przedstawił szokujące kulisy działań byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Radosława Śmigulskiego. Zwolniony w kwietniu br. sternik PISF, który na to stanowisko po wygranym w 2017 roku konkursie został powołany przez ówczesnego ministra Piotra Glińskiego, z pieniędzy instytutu miał opłacać prywatne rozprawy sądowe i pokrywać nimi inne cele osobiste, w tym pobyty w klubach nocnych.

Sienkiewicz zdradził, że w 2022 roku Śmigulski miał wydać z karty służbowej 760 tys. zł, rok później - 830 tys. zł, a przez pierwsze miesiące obecnego roku - 350 tys. zł do dnia odwołania, kiedy to na lotnisku w Stanach Zjednoczonych dowiedział się o zablokowaniu karty. Jak ujawnia minister:

Z tej karty płacono w klubie nocnym Raspoutine w Los Angeles. Z tej karty płacono w Toy Roomie w Mumbaju. To były kadry pana Glińskiego.

Wnioski do prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej

W kwietniu na miejsce Śmigulskiego została powołana p.o. dyrektora PISF prawniczka Kamila Dorbach, która stosowne wnioski w sprawie finansowych nadużyć w instytucie sporządziła już do prokuratury i Krajowej Administracji Skarbowej. Sienkiewicz dodaje:

Ja to wymieniam nie tylko po to, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia ze skandalem, tylko że to się toczy i będzie miało ciąg dalszy i w prokuraturze, i w Krajowej Administracji Skarbowej. Te naruszenia są poważne, bezsporne, udowadnialne w sposób jasny i oczekuję, że to nie będzie długo trwało.

W ocenie ministra kultury lista zaniedbań i nadużyć PISF pod władzą Śmigulskiego jest "poważna":

To było nierzetelne rozliczanie środków - dopiero po naciskach, kontroli NIK-u odzyskaliśmy 7 mln, które pan dyrektor Śmigulski uznał, że nie musi odprowadzać. Były nieprawidłowości w działaniu tej instytucji.

Wydatki Śmigulskiego a konkurs mikrobudżetów PISF

W całej tej sprawie bulwersujący jest jeszcze jeden aspekt. Środki z publicznych pieniędzy, które na własne cele przeznaczał były dyrektor PISF, były szokująco wręcz duże w porównaniu z przyznawanymi przez instytut dofinansowaniami w ramach konkursów mikrobudżetowych. W 2022 roku, gdy Śmigulski wydawał z karty służbowej 760 tys. zł, w trakcie 3 sesji (Produkcja Filmowa, priorytet: Produkcja filmów fabularnych) Polski Instytut Filmowy przyznał twórcom kwoty w przedziale 450 tys. - 6 mln zł. Dla przykładu: reżyserowany przez Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry otrzymał wówczas dofinansowanie rzędu 1 mln zł.

Najlepsze polskie filmy po 1989 roku