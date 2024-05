Władca Pierścieni powraca z nowym filmem aktorskim. Pierwsze informacje i tytuł!

Reklama

Władca Pierścieni na ekranach kin w nowej odsłonie? David Zaslaw, szef korporacji Warner Bros. Discovery, wyjawił w rozmowie z inwestorami, że powstaje nowy film aktorski! Co jeszcze zdradził?

Władca Pierścieni – nowy film aktorski

Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens – czyli trio odpowiedzialne za trylogie Hobbit i Władca Pierścieni – mają być producentami. Według Zaslava będą aktywnie uczestniczyć w procesie tworzenia nowej produkcji na każdym etapie. Scenariusz już powstaje.

W dalszej części rozmowy Zaslav wyjawił, że reżyserem i gwiazdą jest Andy Serkis. Tytuł widowiska to The Hunt for Gollum, więc historia skupia się na Gollumie. Postać ponownie zagra Serkis.

fot. Warner Bros.

Zaslav zapowiada jednak, że film pokaże historię, która jeszcze nie została opowiedziana. Premiera planowana jest na 2026 rok.

- Władca Pierścieni to jedna z franczyz, które odniosły największy sukces w historii. Jest ogromną szansą dla biznesu kinowego.

Jak twierdzi The Hollywood Reporter, Peter Jackson, Fran Walsh i Philippa Boyens byli sfrustrowani tym, że wszyscy wiązali ich z serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Przecież w ogóle nie pracowali przy tej produkcji.