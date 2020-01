Ragnarok - pełny zwiastun w sieci. Netflix inspiruje się mitologią nordycką

Tytułowy Ragnarok odnosi się do wydarzenia w mitologii nordyckiej, które najkrócej można nazwać końcem świata. W nim też nordyccy bogowie walczą z olbrzymami pod wodzą Lokiego. Najwyraźniej dojdzie do Ragnaroku we współczesnej Norwegii.

Opis fabuły opublikowany przez Netflixa jest dość powierzchowny: ciepłe zimy i potężne ulewy sprawiają, że norweskie miasteczko szykuje się na Ragnarok. Czy ktoś może temu zapobiec? Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy fikcyjnego miasteczka Edda to nie są zwyczajni ludzie. Może to bogowie nordyccy? Zwiastun pokazuje, że mają nadnaturalne moce.

W obsadzie są David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Line Verndal, Fridtjov Såheim, Bjørn Sundquist, Gísli Örn Garðarsson i Emma Bones. Twórcą jest Adam Price.

Ragnarok - premiera 31 stycznia 2020 roku w Netflixie.