Fantastyczna Czwórka mogła mieć innego Reeda. Znacie go z hitu Netflixa

fot. Netflix / Marvel

Niedawno Rahul Kohli (iZombie, Zagłada domu Usherów) potwierdził, że ubiegał się o rolę w nadchodzącym filmie MCU. Aktor chciał zagrać Reeda Richardsa/Mistera Fantastic, jednak ostatecznie w tego bohatera wcieli się Pedro Pascal. Kohli opowiedział o tym w wywiadzie dla Salaam Nerds, gdy dziennikarz zaznaczył, że fani Marvela typowali aktora do tej roli.

- Nie wiem, czy mogę o tym rozmawiać, ale nie otrzymałem tej roli. Ale z dobrych rzeczy widzę Constantine'a.

Aktor podaje zarówno optymistyczne, jak i bardziej negatywne aspekty nieotrzymania roli. Z jednej strony cieszy się, że mógł spróbować swoich sił, bo to oznacza, że wciąż jest rozchwytywany do wszelkich projektów, a ludzie chcą go widzieć na ekranie.

- W te gorsze dni, to stanowi przypomnienie, że nie jesteś tym gościem. "Nie ma cię tam. To są role, których nigdy nie dostaniesz". Więc, jest to słodkie i taka jest perspektywa. Tak o sobie myślisz.

Fantastyczna Czwórka - obsada, premiera

Oprócz Pedro Pascala, na ekranie zobaczymy Vanessę Kirby, Josepha Quinna oraz Ebona Mossa-Bachracha. Do obsady należą również Julia Garner, Paul Walter-Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson oraz Natasha Lyonne.

Fantastyczna Czwórka

Fantastyczna Czwórka - oficjalna data premiery filmu została wyznaczona na 25 lipca 2025 roku.