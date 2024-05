Dokument Ryana Reynoldsa rozwiewa wątpliwości. TEN aktor wystąpi w filmie Marvela

fot. Empire

Kampania marketingowa Deadpoola & Wolverine'a nabiera tempa, ale wciąż nie znamy wielu szczegółów. Jeszcze minie trochę czasu, zanim dowiemy się, czy Taylor Swift ma jakikolwiek związek z filmem oraz czy jakikolwiek X-Men powróci na wielki ekran. Przynajmniej jeden występ wreszcie został potwierdzony. W najnowszym odcinku serialu dokumentalnego Witamy we Wrexham, Rob McElhenney odwiedza Ryana Reynoldsa na planie filmowym. Okazuje się, że on sam ma scenę do nakręcenia.

Deadpool & Wolverine - Rob McElhenney w filmie

Aktor ukrywał swój kostium pod szlafrokiem, ale w jednym ujęciu internauci dostrzegli logo TVA (czyli AOC, Agencji Ochrony Chronostruktury) na jego klatce piersiowej. Reynolds nawet sugeruje, że McElhenney gra jednego z pracowników tej agencji, co skreśliło plotki o roli jako jeden z wariantów Deadpoola. Nie wiadomo, czy zobaczymy twarz tego aktora w filmie.

Możecie obejrzeć fragment odcinka Witamy we Wrexham poniżej.

Deadpool & Wolverine - film zadebiutuje w polskich kinach już 26 lipca. To będzie jedyna produkcja MCU, która trafi na ekrany kin w 2024 roku.