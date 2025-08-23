Przeczytaj w weekend
Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

Dwight Schrute to jedna z najpopularniejszych postaci w serialu The Office. Nie byłaby tak kultowa, gdyby nie świetna gra aktorska Rainna Wilsona. Teraz jednak aktor ma oko na zupełnie inną rolę – marzy mu się zagranie superbohatera w DCU i rozmawiał już na ten temat z Jamesem Gunnem.
Paulina Guz
Tagi:  Rainn Wilson 
the office DCU
7. Dwight Schrute (Biuro) fot. materiały prasowe
Rainn Wilson, znany z roli Dwighta Schrute'a w hicie The Office, ma już pomysł na to, która postać z komiksów DC powinna dostać swój solowy film – Plastic Man. Przedstawił go nawet Jamesowi Gunnowi, który wraz z Peterem Safranem stoi na czele kinowego uniwersum.

Już kilka razy sugerowałem Jamesowi: „Hej, stary, musisz coś nakręcić z Plastic Manem” – powiedział Rainn Wilson na Fan Expo Chicago. – Jest jedną z moich ulubionych postaci DC i uwielbiałem go za dzieciaka

Kim jest Plastic Man? Patrick „Eel” O'Brian po nieudanym napadzie na fabrykę Crawford Chemistry, podczas którego wylały się na niego odpady chemiczne, zyskał zdolność rozciągania swojego ciała jak guma. Postanowił wykorzystać swoje nowe moce do czynienia dobra, porzucił przestępcze życie i został superbohaterem.

nullFot. DC Comics

Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera DC

Dlaczego Rainn Wilson zakochał się w tej postaci z komiksów DC? Ponieważ była zabawna: „Miał diaboliczne poczucie humoru. Komiksy o Plastic Manie były bardzo, bardzo zabawne. Fajnie byłoby je wygrzebać”. Oczywiście, pozostaje pytanie, kto powinien go zagrać na ekranie. Aktor znany z roli Dwighta Schrute'a chętnie wziąłby ten obowiązek na swoje barki: 

Byłbym fanem nawet, gdyby nie wziąłbym udziału w projekcie. Chciałbym to zobaczyć. Ale chciałbym także go zagrać.

Co ciekawe, Rainn Wilson i James Gunn już ze sobą pracowali wcześniej – przy mrocznej komedii Super z 2010 rok, w której główny bohater, przeciętny facet, postanowił zostać superbohaterem. Poza tym umiejętności komediowych aktorów nie da się podważyć po genialnej roli Dwighta Schrute'a w The Office.

Jeśli więc szef DCU rzeczywiście będzie chciał przenieść Plastic Mana na ekran, ma już solidnego kandydata. 

DCU - wszystkie nadchodzące seriale

„Latarnie”

„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.

„Latarnie”
fot. DC Comics
Źródło: ew.com

