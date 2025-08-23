Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera
Dwight Schrute to jedna z najpopularniejszych postaci w serialu The Office. Nie byłaby tak kultowa, gdyby nie świetna gra aktorska Rainna Wilsona. Teraz jednak aktor ma oko na zupełnie inną rolę – marzy mu się zagranie superbohatera w DCU i rozmawiał już na ten temat z Jamesem Gunnem.
Rainn Wilson, znany z roli Dwighta Schrute'a w hicie The Office, ma już pomysł na to, która postać z komiksów DC powinna dostać swój solowy film – Plastic Man. Przedstawił go nawet Jamesowi Gunnowi, który wraz z Peterem Safranem stoi na czele kinowego uniwersum.
Kim jest Plastic Man? Patrick „Eel” O'Brian po nieudanym napadzie na fabrykę Crawford Chemistry, podczas którego wylały się na niego odpady chemiczne, zyskał zdolność rozciągania swojego ciała jak guma. Postanowił wykorzystać swoje nowe moce do czynienia dobra, porzucił przestępcze życie i został superbohaterem.
Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera DC
Dlaczego Rainn Wilson zakochał się w tej postaci z komiksów DC? Ponieważ była zabawna: „Miał diaboliczne poczucie humoru. Komiksy o Plastic Manie były bardzo, bardzo zabawne. Fajnie byłoby je wygrzebać”. Oczywiście, pozostaje pytanie, kto powinien go zagrać na ekranie. Aktor znany z roli Dwighta Schrute'a chętnie wziąłby ten obowiązek na swoje barki:
Co ciekawe, Rainn Wilson i James Gunn już ze sobą pracowali wcześniej – przy mrocznej komedii Super z 2010 rok, w której główny bohater, przeciętny facet, postanowił zostać superbohaterem. Poza tym umiejętności komediowych aktorów nie da się podważyć po genialnej roli Dwighta Schrute'a w The Office.
Jeśli więc szef DCU rzeczywiście będzie chciał przenieść Plastic Mana na ekran, ma już solidnego kandydata.
DCU - wszystkie nadchodzące seriale
„Latarnie”
„Latarnie” – serial opowie historię nowego rekruta Johna Stewarta i legendy wśród Zielonych Latarni Hala Jordana. Główne role zagrają Kyle Chandler i Aaron Pierre. Premiera jest zaplanowana na początek 2026 roku.
Źródło: ew.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
20
sie
Błękitny Zamek
21
sie
Pragnę tylko ciebie
22
sie
Jezioro trumien
22
sie
Nasze królestwo
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1939, kończy 86 lat
ur. 1963, kończy 62 lat