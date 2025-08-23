Z Biura prosto do DCU. Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera

fot. materiały prasowe

Rainn Wilson, znany z roli Dwighta Schrute'a w hicie The Office, ma już pomysł na to, która postać z komiksów DC powinna dostać swój solowy film – Plastic Man. Przedstawił go nawet Jamesowi Gunnowi, który wraz z Peterem Safranem stoi na czele kinowego uniwersum.

Już kilka razy sugerowałem Jamesowi: „Hej, stary, musisz coś nakręcić z Plastic Manem” – powiedział Rainn Wilson na Fan Expo Chicago. – Jest jedną z moich ulubionych postaci DC i uwielbiałem go za dzieciaka.

Kim jest Plastic Man? Patrick „Eel” O'Brian po nieudanym napadzie na fabrykę Crawford Chemistry, podczas którego wylały się na niego odpady chemiczne, zyskał zdolność rozciągania swojego ciała jak guma. Postanowił wykorzystać swoje nowe moce do czynienia dobra, porzucił przestępcze życie i został superbohaterem.

Rainn Wilson chce zagrać tego superbohatera DC

Dlaczego Rainn Wilson zakochał się w tej postaci z komiksów DC? Ponieważ była zabawna: „Miał diaboliczne poczucie humoru. Komiksy o Plastic Manie były bardzo, bardzo zabawne. Fajnie byłoby je wygrzebać”. Oczywiście, pozostaje pytanie, kto powinien go zagrać na ekranie. Aktor znany z roli Dwighta Schrute'a chętnie wziąłby ten obowiązek na swoje barki:

Byłbym fanem nawet, gdyby nie wziąłbym udziału w projekcie. Chciałbym to zobaczyć. Ale chciałbym także go zagrać.

Co ciekawe, Rainn Wilson i James Gunn już ze sobą pracowali wcześniej – przy mrocznej komedii Super z 2010 rok, w której główny bohater, przeciętny facet, postanowił zostać superbohaterem. Poza tym umiejętności komediowych aktorów nie da się podważyć po genialnej roli Dwighta Schrute'a w The Office.

Jeśli więc szef DCU rzeczywiście będzie chciał przenieść Plastic Mana na ekran, ma już solidnego kandydata.

