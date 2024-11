Ralph Macchio w teledysku Coldplay. Aktor o zakończeniu Cobra Kai i przyszłości Daniela LaRusso

fot. Netflix

Kilka dni temu na Netfliksie miała premierę druga część 6. sezonu Cobra Kai, w której do roli Daniela powrócił Ralph Macchio. Co ciekawe w ostatnim czasie zespół Coldplay wydał piosenkę zatytułowaną The Karate Kid, która nawiązuje do słynnego filmu z 1984 roku oraz głównego bohatera. Teraz kapela wydała teledysk, w którym wystąpił aktor. W klipie możemy zobaczyć Macchio, który pojawił się na scenie jednego z australijskich koncertów. Tak skomentował ten numer dla serwisu Variety.

To była po prostu jedna z tych porywających rzeczy. To po prostu piękny utwór. Zatkało mnie, że napisał tę piosenkę o filmie, który tak wiele dla niego znaczył. Z pewnością mieliśmy duży wpływ 41 lat temu, przynajmniej na młodego Chrisa Martina i Coldplay. Nigdy nie przestaje mnie zadziwiać to, jakie emocje i uczucia budzi oryginalny film od dziesięcioleci.

Coldplay - The Karate Kid

Ralph Macchio w Alei Gwiazd obok Pata Mority

Macchio niebawem zostanie też uhonorowany swoją gwiazdą na Hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Zostanie ona umieszczona tuż obok tablicy upamiętniającej zmarłego Pata Moritę, który wcielał się w Pana Miyagiego.

To po prostu cudowne na tym etapie mojego życia. To, że będę blisko Miyagiego do końca świata jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym i nie mógłbym być bardziej dumny i zaszczycony, że otrzymałem takie miejsce. Pamiętam, jak mówił, że posiadanie gwiazdy na Alei Gwiazd było prawdopodobnie największym osiągnięciem w jego karierze, mimo skromnych początków. Więc będę mógł podzielić się odrobiną miłości, którą on wciąż rozsiewa w uniwersum Karate Kid.

Ralph Macchio o zakończeniu Cobra Kai i występie w Karate Kid: Legends

Serial Cobra Kai dobiegnie końca w 2025 roku, gdy premierę będzie mieć trzecia części 6. sezonu. Aktor powiedział, że dla niego wydaje się to właściwym momentem, aby zakończyć ten serial, ale za to w świetny sposób. Natomiast Macchio nie żegna się z postacią, ponieważ wcielił się w Daniela LaRusso również w nadchodzącym filmie The Karate Kid: Legends, gdzie zagrał u boku Jackiego Chana. Akcja nowej produkcji rozgrywa się trzy lata po wydarzeniach z Cobra Kai.

To nie była szybka decyzja, ponieważ chodziło o ochronę postaci Daniela LaRusso i znalezienie miejsca, w którym będzie w tym momencie, a następnie ochronę całego dziedzictwa Miyagi-verse. Kiedy udało nam się opracować to, aby historia Cobra Kai prowadziła do nowego filmu — nawet jeśli są to oddzielne środowiska — wszystko nabrało dla mnie sensu. Potem praca z Jackiem była po prostu super ekscytująca. Rozpoczęło się to od dużego ekranu. Jak fajnie jest wrócić do tego na dużym ekranie?

W wywiadzie Macchio przyznał, że chciałby się teraz zająć reżyserią oraz pomóc twórcom Cobra Kai w realizacji spin-offu Mr. Miyagi Origins. Ponadto chce eksplorować inne postacie poza uniwersum Karate Kid. Czy po raz ostatni wcielił się w Daniela w nadchodzącym filmie?

Nie chcę nadużywać tego miłego przyjęcia postaci, która jest tak kochana. Ale on się starzeje tak jak ja, więc mogą być też inne obszary do eksploracji. Nigdy nie mów nigdy.

Kinowa premiera Karate Kid: Legends jest zaplanowana na 28 maja 2025 roku. Odbędzie się ona po finałowych odcinkach Cobra Kai, których daty jeszcze nie podano.

